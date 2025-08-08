Otro golpe para Guatemala: Luis Fernando Tena recibe la peor noticia a justo antes de las Eliminatorias

Guatemala se encontró con otro problema en su camino a las Eliminatorias al Mundial 2026. Aquel boleto directo al gran sueño chapín parece alejarse. Pese a las astillas, las esperanzas están en pie pero la plantilla debe trabajar para eso.

La Bicolor integra el Grupo A de la tercera fase, junto con Panamá, El Salvador y Surinam. Tres ventanas de dos partidos cada uno los separan del pase soñado, mismas que se disputarán en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

ver también Figura de Guatemala responde a la polémica que Luis Fernando Tena destapó en la Selección: “Es totalmente falso”

Concentrado en sacar la mejor versión de sus dirigidos, Luis Fernando Tena tomó algunas determinaciones. La más reciente de ellas fue la cancelación de posibles partidos amistosos, para no generar desgaste extra ni exponerse a otros riesgos.

Publicidad

Publicidad

Anteriormente, Tena le puso como condición a la FFG que los microciclos tengan una semana más de duración y que las convocatorias se resuelvan antes. Muchos clubes se opusieron a eso. Entre ellos, Municipal, mayor foco de conflicto actual.

ver también Conflicto en puerta: Guatemala lanza un ultimátum a El Salvador que tiene preocupado al Bolillo Gómez

Guatemala sufre: Luis Fernando Tena recibió la peor noticia desde Municipal

Mientras se acercan las Eliminatorias al Mundial 2026, la actividad no para entre los equipos de Guatemala. Algunos, solamente se ocupan del ámbito local. Otros, también juegan por competencias internacionales. El desgaste ya es demasiado.

Publicidad

A sabiendas del calendario y de las complicaciones del caso, Luis Fernando Tena le había pedido a la FFG más tiempo de concentración con los jugadores. Quiere que estén frescos, descansados y listos para la actividad. Los necesita al 100%.

Publicidad

ver también Nicolás Samayoa se defiende: la figura de Municipal no se guarda nada y le responde a la afición de Los Rojos

Municipal no solamente se mostró en contra de los nuevos tiempos impuestos por el entrenador de la Selección Nacional, sino que entre compromisos varios, bajos rendimientos y malos resultados termina por perjudicar todo lo anterior.

Publicidad

Los Rojos están segundos en el campeonato local, aunque no con el rendimiento esperado. Están terceros en el Grupo B de la Copa Centroamericana. El desgaste parece ser demasiado, y la eliminación está casi consumada. Situación sensible.