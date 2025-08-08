Regreso a La Selecta: Bollillo Gómez recibe la noticia que estaba esperando camino al Mundial 2026

Bolillo Gómez recibió la noticia que más esperaba en estos agitados días. No es el mejor de los presentes para El Salvador, menos con todas las obligaciones que deberá afrontar a la brevedad. Las dificultades aumentan, las esperanzas también.

La Selecta deberá afrontar las Eliminatorias al Mundial 2026 con inconvenientes, pero también con buenas nuevas. Se avecinan tres ventanas de dos partidos cada una, en las que los futbolistas están obligados a dejar todo. Es a ganar o ganar.

El equipo de Gómez integra el Grupo A de Concacaf, igual que Panamá, Surinam y Guatemala. La plantilla entera sueña con dar el golpe, más con la posible vuelta de Eriq Zavaleta. Un futbolista de su calidad hace mucha falta en la convocatoria.

Bolillo Gómez recibe buenas noticias en La Selecta por parte de Eriq Zavaleta

Eriq Zavaleta explicó cuál es su posición respecto a La Selecta. Ya dio a entender que las posibilidades aumentaron, por lo que no cierra las puertas que le abrió el Bolillo Gómez. También avisó que conversa constantemente con el presidente.

“Es algo que vamos a manejar en casa. He tenido algunas conversaciones con el presidente. Estoy muy agradecido por el apoyo que me dan. Pasé tiempo increíble allí con la Selección Nacional, momentos increíbles con los fans. Sí, ya tuvimos conversaciones en casa y lo dejaré ahí”, contó el futbolista a Rodrigo Serrano.

Zavaleta jugó 23 partidos con la Selección Mayor de El Salvador, dentro de los que pudo marcar dos goles. Antes de eso, jugó para la Sub-17, Sub-18 y Sub-20 de los Estados Unidos, con un total de 30 encuentros oficiales ya rubricados.

Hugo Pérez cuenta la verdad sobre Alex Roldán y Eriq Zavaleta en La Selecta

Hugo Pérez contó todo lo que le tocó vivir junto a Alex Roldán y Eriq Zavaleta durante su ciclo como director técnico de La Selecta. Reveló muchas intimidades que suenan terribles y explican el enojo de los futbolistas con sus compañeros.

“A Roldán lo mataron dos cosas: la primera fue cuando dijeron que él no era salvadoreño, no sentía la camiseta porque no nació acá. La segunda, cuando algunos jugadores hablaron mal de él y Zavaleta. Sáenz Marinero les prometió cosas que no cumplió. Eso fue lo último que colmó la paciencia”, sentenció.

“En una reunión por premios, Zavaleta y Roldán se fueron indignados. Estaban maltratando a jugadores salvadoreños, ellos defendieron a sus compañeros y se fueron. Mientras tanto, los nacionales se quedaron negociando después de haber sido humillados. Para mí, eso es querer a la Selección“, finalizó el exentrenador.