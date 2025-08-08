Jugó en Guatemala, fue campeón en El Salvador, estuvo preso y dice lo que nadie esperaba del fútbol salvadoreño

El Salvador y Guatemala coinciden en varias figuras futbolísticas. De alguna u otra manera, muchos futbolistas y entrenadores representaron a las banderas deportivas de estos países. Mientras algunos son olvidados, otros aún destacan.

Uno de los más recordados, tanto para salvadoreños como para guatemaltecos, es Carlos “Gullit” Peña. Siempre polémico, para los primeros es ídolo, para los segundos un jugador intermitente. De igual forma, sus pasos no fueron distintos.

Tanto en Antigua GFC como en CD FAS, Peña marcó cuatro goles y dio una sola asistencia. Con Los Coloniales lo hizo en 16 partidos, mientras que con El Rojo lo logró en 21 pero como pieza fundamental de una plantilla que ganó un torneo.

Por esto y muchas cuestiones más, Peña mantiene en lo más alto de su carrera lo que le tocó vivir con Los Tigrillos. Tras la polémica del año, cuando fue detenido por conducir con 2.0 de alcohol en sangre, reapareció para conversar de fútbol.

Carlos Peña es detenido bajo ebriedad absoluta (rrss).

El Salvador y Carlos Peña: amor recíproco de futboleros, gracias al torneo en CD FAS

Carlos “Gullit” Peña guarda buenos recuerdos de su paso por CD FAS. Así se lo contó al exfutbolista mexicano Yosgart Gutiérrez en su podcast El RePortero. Su larga carrera le permite comparar ligas, y en mucho se impuso la de El Salvador.

“Puro putazo, puro golpe, fuerte, fuerte. La verdad, golpes. No es mucho de tocar el balón, es de quitarte uno o dos y pase filtrado. Sino, te llegan y te levantan. Es muy dinámico. Si no tocas rápido, te llegan a pegar. Es más de roce, pues”, explicó Peña.

Carlos Peña con la camiseta de su amado CD FAS, en El Salvador.

“Gracias a Dios, quedamos campeones, después de 11 años. Hicimos buen equipo. La afición, impresionante. Les guardo un gran cariño, a mí me lloró. Una de las más, con perdón de la palabra, más chingonas con las que he vivido“, continuó.

A Gullit le bastaron 21 partidos oficiales para dejar su marca imborrable entre los seguidores de El Rojo. En esos mismos, marcó cuatro goles, dio una asistencia y levantó un único trofeo. Ganó el Salvadoran Champion Clausura 2020/2021.

Gullit Peña destacó a la afición del CD FAS y al fútbol de sus compañeros

Carlos Peña fue efusivo a la hora de hablar de sus vínculos en CD FAS. Destacó lo vivido con la afición, así como también aquellos jugadores con los que mantuvo una excelente relación, dentro y fuera del campo de juego. Los recuerda bien.

“Los aficionados te llenan el estadio tanto visitante como local. El estadio lleno, llenísimo y nada, apoyando al máximo. La de León es una afición casi similar, cuando ascendimos que se llenó el centro impresionante, como en FAS“, dijo.

“Cuando quedamos campeones, así hizo la del FAS. Desde la capital hasta Santa Ana, que era donde radicábamos, hicimos no sé cuántas horas cuando se hacen 40 minutos. Hicimos muchísimas horas”, sentenció el ex deportista de México, en referencia al título conseguido durante la temporada 2021 junto a Los Tigrillos.

“De los jugadores, me llevé mucho con Wilma Torres. Gran jugador y puta calidad de persona, en todos los sentidos. Ya ves que cuando a veces llegas a un equipo, pues, a la chingada, ¿no? Aquí cómo está el tema. Él se acercaba, todo, o sea no, calidad de equipo, la neta”, finalizó Gullit durante la entrevista con su colega.

