El Salvador no se clasificó al Mundial 2026 y anunció su retiro de La Selecta: “Toca decir adiós”

El Salvador no participará de la Copa del Mundo por su mala actuación durante la fase final del proceso clasificatorio. Una vez concretado el anunciado final, no queda otra opción que barajar y dar de nuevo. Se armará otro plan de trabajo.

La Selecta fue última en el Grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026, bajo el líder Panamá que clasificó directamente a la máxima cita. Como escolta, su par de Surinam se metió en el repechaje intercontinental. Guatemala se quedó tercera.

A raíz del fracaso, algunas modificaciones surgieron en la Selección Mayor. Entre ellas, muchas figuras fueron puestas en duda, mientras que otras decidieron tirar la toalla incluso sin haber figurado en la nómina. Es el caso de Erick Cabalceta.

ver también Fernando Palomo necesitó pocas palabras para destruir al Bolillo Gómez tras su pelea con unos aficionados de El Salvador

Erick Cabalceta anunció su retiro de El Salvador en medio de su recuperación

Erick Cabalceta eligió representar a la Selección de El Salvador pese a ser nacido en Costa Rica. Jugó cinco partidos para los ticos y marcó un gol, en los equipos Sub-20 y Sub-21, pero se inclinó por la bandera salvadoreña para los mayores.

“Agradecer a todo el pueblo salvadoreño por el apoyo en este tiempo o en el poco tiempo que vestí la camiseta de La Selecta. Por una u otra cosa no pude continuar pero los pocos partidos traté de dar mi máximo, yo siempre apoyé en las buenas y malas y hoy toca decir adiós“, posteó el defensor en su cuenta oficial de X.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cabalceta debutó en La Selecta bajo la dirección técnica de Hugo Pérez, durante el 2022. Solamente tuvo 11 juegos, con 773 minutos en cancha. Sin hacer goles ni dar asistencias. No juega en la Selección desde el 2023. Hace dos semanas debió ser operado de su rodilla izquierda por una rotura de ligamento cruzado anterior.