Cómo es el calendario de la última fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Con todo por definirse en las Eliminatorias Concacaf, así se jugará la fecha final rumbo al Mundial 2026.

El próximo martes se definen los clasificados de Concacaf al Mundial 2026.
Las Eliminatorias Concacaf están al rojo vivo a tal punto que todos los clasificados al Mundial 2026 se definirán en la última fecha. Los boletos directos esperan y los lugares para el repechaje también.

En el Grupo A, Surinam goleó a El Salvador y además de liderar cómodamente, dejó sin chances al equipo del Bolillo Gómez, mientras que Panamá festejó en Guatemala y sacó de combate a los de Luis Fernando Tena.

En el Grupo C, por su parte, Honduras perdió con Nicaragua y Costa Rica también cayó frente a Haití, por lo que ahora los del Piojo Herrera tienen un pie y medio fuera de la Copa del Mundo.

Próximos partidos en las Eliminatorias al Mundial 2026, fase final de Concacaf

La sexta jornada será la última de la fase final. Los seis juegos correspondientes a la misma se darán el martes 18 de noviembre a las 19.00 de Centroamérica, las 20.00 de Panamá, y las 21.00 ET de los Estados Unidos.

  • Grupo A: Panamá vs. El Salvador.
  • Grupo A: Guatemala vs. Surinam
  • Grupo B: Jamaica vs. Curazao
  • Grupo B: Trinidad y Tobago vs. Bermudas
  • Grupo C: Costa Rica vs. Honduras
  • Grupo C: Haití vs. Nicaragua

Posiciones de los grupos de Concacaf camino al Mundial

Las posiciones de las Eliminatorias: todo se define en la última fecha. (Google)

