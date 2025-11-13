Cómo es el calendario de la última fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Las Eliminatorias Concacaf están al rojo vivo a tal punto que todos los clasificados al Mundial 2026 se definirán en la última fecha. Los boletos directos esperan y los lugares para el repechaje también.

En el Grupo A, Surinam goleó a El Salvador y además de liderar cómodamente, dejó sin chances al equipo del Bolillo Gómez, mientras que Panamá festejó en Guatemala y sacó de combate a los de Luis Fernando Tena.

ver también Qué resultados necesita Costa Rica para clasificarse al Mundial 2026 en la última fecha de las Eliminatorias o al menos jugar el repechaje

En el Grupo C, por su parte, Honduras perdió con Nicaragua y Costa Rica también cayó frente a Haití, por lo que ahora los del Piojo Herrera tienen un pie y medio fuera de la Copa del Mundo.

Próximos partidos en las Eliminatorias al Mundial 2026, fase final de Concacaf

La sexta jornada será la última de la fase final. Los seis juegos correspondientes a la misma se darán el martes 18 de noviembre a las 19.00 de Centroamérica, las 20.00 de Panamá, y las 21.00 ET de los Estados Unidos.

Grupo A: Panamá vs. El Salvador .

vs. . Grupo A: Guatemala vs. Surinam

vs. Grupo B: Jamaica vs. Curazao

vs. Grupo B: Trinidad y Tobago vs. Bermudas

vs. Grupo C: Costa Rica vs. Honduras

vs. Grupo C: Haití vs. Nicaragua

Posiciones de los grupos de Concacaf camino al Mundial

Las posiciones de las Eliminatorias: todo se define en la última fecha. (Google)

Publicidad