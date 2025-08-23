Juega Keylor Navas: ¿A qué hora y cómo ver Pumas vs. Puebla por la Liga MX?

Pumas UNAM y Puebla se preparan para uno de los encuentros más interesantes de la Liga MX. El mismo pertenece a la jornada seis del Torneo Apertura 2025, a jugarse durante el corriente fin de semana. Estará Keylor Navas como gran figura.

El que no participará del partido será Adalberto Carrasquilla, quien presentó una fuerte sobrecarga muscular. Esa no fue la única noticia que lo tuvo en medio de la escena durante esta semana. El interés del Palmeiras lo centró en esta tormenta.

Desde Fútbol Centroamérica, le dejamos a usted todos los datos que debe saber acerca de este interesante cotejo. Los mismos le mostrarán de el reciente historial a los canales de transmisión que pondrán al aire a este gran evento deportivo.

¿Cuándo juega Pumas UNAM vs. Puebla por esta Liga MX?

Pumas UNAM y Puebla se enfrentarán por la sexta jornada del Torneo Apertura 2025 de esta Liga MX. El cruce se dará en el Estadio Olímpico Universitario, el domingo 24 de agosto a las 17.00 horas de Centroamérica, las 18.00 de Panamá, las 16.00 PT y las 19.00 ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO a Pumas UNAM vs. Puebla por Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

El partido entre ambos equipos mexicanos, correspondiente a la sexta fecha de este Torneo Apertura 2025 de la Liga MX podrá verse por TUDN y Vix Premium.

¿Cómo llega Pumas UNAM?

Pumas UNAM parte como el favorito del encuentro. En cuanto a Liga MX, están en el lugar 14 en la tabla de posiciones con cinco puntos, conseguidos con dos derrotas, una sola victoria y dos empates, el último empate ante Toluca por 1-1.

¿Cómo llega Puebla?

Puebla está en el último lugar de la Liga MX, para el que solamente cosechó tres puntos. En los cinco partidos que van disputados, solamente le ganó al Santos Laguna por la mínima. Antes y después de eso, perdió la totalidad de los juegos.

Historial reciente entre Pumas UNAM y Puebla por Liga MX

Puebla 1-3 Pumas , Torneo Clausura 2025.

, Torneo Clausura 2025. Pumas 1-0 Puebla, Torneo Apertura 2024.

1-0 Puebla, Torneo Apertura 2024. Pumas 3-0 Puebla, Torneo Clausura 2024.

3-0 Puebla, Torneo Clausura 2024. Puebla 0-2 Pumas , Torneo Apertura 2023.

, Torneo Apertura 2023. Pumas 2-4 Puebla, Torneo Clausura 2023.

