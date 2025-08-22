“Negociaciones avanzadas”: Adalberto Carrasquilla mantiene en vilo a Panamá por el interés de un club gigante que lo aleja de Pumas

Adalberto Carrasquilla recibió el inesperado interés de un club gigante que daría un cambio total en su carrera. Todos en Panamá se encuentran en vilo por cada movimiento que el futbolista podría hacer. Hasta hoy, mantuvo todo en silencio.

Después de quedar eliminado de la Leagues Cup con su Pumas UNAM, no hubo más opción para Carrasquilla que lamentarse y seguir. El 2025 acababa de pasar a su segunda mitad, por lo que varios objetivos importantes quedaban todavía.

Coco se acerca a un desafío letal, como lo son las Eliminatorias al Mundial 2026 con la Selección Nacional. Bajo las órdenes de Thomas Christiansen y junto a sus compañeros, harán hasta lo imposible para obtener esa clasificación directa.

Mientras, un grande sudamericano llamó a su puerta. Se trata del Palmeiras, club histórico de Brasil, multicampeón a nivel nacional e internacional. Al parecer, está todo dado para que el canalero comience una nueva aventura casi de inmediato.

Adalberto Carrasquilla recibió el interés de Palmeiras y puso en vilo a todos en Panamá

Palmeiras busca reforzar su mediocampo con Adalberto Carrasquilla, en lo que sería un verdadero golpe en el mercado. Este gigante sudamericano tiene todo lo necesario para darle al futbolista un salto de calidad. Obligado a respetar su nivel.

Según reprodujo en sus redes sociales el medio Batendo Bolas, el Verdão colocó su atención sobre Carrasquilla. Después de avanzar en las negociaciones, con la certeza de llevarse un jugador de una gran temporada, la dirigencia se conforma.

“URGENTE: Palmeiras está en negociaciones avanzadas con el mediocampista de origen panameño Adalberto Carrasquilla, jugador destacado de Pumas y de la Selección de Panamá“, posteó la cuenta oficial de X del canal de comunicación.

Coco arribó a Pumas UNAM luego de consagrarse como el mejor futbolista de la Concacaf. Hasta el momento, lleva jugados 30 partidos, dentro de los cuales hizo cinco goles y concretó cinco asistencias. Su total en cancha es de 2315 minutos.

