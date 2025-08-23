Mensaje para Thomas Christiansen: vale millones, hace goles en el extranjero e ilusiona a Panamá rumbo al Mundial 2026

Panamá recibió un inesperado mensaje dedicado a Thomas Christiansen, justo a días de afrontar las próximas obligaciones. El objetivo mundialista continúa en lo más alto para autoridades, cuerpo técnico y futbolistas. También para los hinchas.

Las Eliminatorias al Mundial 2026 tienen a La Canalera como uno de los grandes candidatos a quedarse con uno de los tres puestos de clasificación directa. Eso no significa que tenga su boleto asegurado, por lo que no debe pecar de soberbia.

Competir en el Grupo A contra Guatemala, El Salvador y Surinam no será nada simple en las próximas tres ventanas de dos cruces cada una. Por eso es que el entrenador piensa en sacar a relucir la mejor versión de todos en su plantilla.

Por eso, Christiansen recibió la sentencia de Kadir Barria, el joven de 18 años que brilla en la Sub-20 del Botafogo de Brasil. Su cláusula de recisión llegó a la cifra de 20 millones de dólares a nivel nacional, y 30 millones en el plano internacional.

Panamá prepara su camino a las eliminatorias: Thomas Christiansen observa a Barria

Kadir Barria anotó un golazo sobre la hora para concretar una nueva victoria del Botafogo. El Campeonato Estatal Sub-20 tiene al juvenil en una de sus versiones superlativas. Cumplido el tiempo reglamentario, rompió el arco con un zurdazo.

Una vez concretado el triunfo por 2-1 ante Vasco da Gama, este joven delantero volvió a sorprender. Con un perfecto manejo del portugués, dio sus sensaciones de lo vivido en el campo de juego. Fue un partido tan duro como entretenido.

“El juego fue realmente bueno, para que sepan. Tuvo mucho contacto, fútbol de calidad. Es jugar a la pelota, correr, presión alta… Por eso, el entrenador es de la más alta confianza para entrar en el juego y hacer el trabajo. Presionar alto, dar, y gracias a Dios salió el gol“, sentenció el atacante panameño de 18 años.

Ligado familiarmente al difunto goleador Luis Tejada, parece llevar el talento en su sangre. Uno de sus familiares más cercano le reveló a COS la alegría del chico por lo logrado: “Está muy contento, se lo ganó porque trabajó muy duro en Brasil“.

