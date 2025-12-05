Mientras Keylor Navas lo espera en Pumas, James Rodríguez sorprende con su anuncio: “Nuevos inicios”

En la Liga MX siguen cada uno de los movimientos de James Rodríguez, a días de finalizar su contrato con el Club León. Todo indica que el virtuoso mediocampista colombiano no extenderá su vínculo con la Fiera, por lo que el mercado de fichajes de invierno lo tendrá como uno de los protagonistas más codiciados del continente.

Uno de los principales interesados en los servicios del ex Real Madrid y Bayern Munich son los Pumas de la UNAM, el equipo donde milita Keylor Navas, con quien James podría reencontrarse tras compartir vestuario en la Casa Blanca.

“Pumas lanzará una oferta”

Sin embargo, los felinos no son los únicos en la carrera: además de otro club de la Liga MX, un equipo de la MLS también habría puesto sus ojos en el “10” de Colombia. En tanto, una propuesta millonaria desde el Aris Limassol de Chipre ya habría sido descartada por el futbolista.

Según el periodista Pipe Sierra, “Pumas lanzará una oferta por James Rodríguez”, por lo que en el Pedregal aguardan con entusiasmo una transferencia que sacudiría el mercado de pases.

El anuncio de James Rodríguez

Mientras su futuro deportivo sigue en suspenso, James sorprendió a través de su cuenta de Instagram con el anuncio de una nueva alianza comercial con Ésika, una reconocida marca de belleza y cuidado personal.

“Disfrutando este nuevo inicio con mi familia de Ésika. ¡Se vienen cosas increíbles en el 2026!”, escribió, acompañando sus palabras con un video donde se lo ve dominando el balón vestido con un traje elegante.

Por ahora, este es el único rumbo que James tiene asegurado para el 2026. Su próxima camiseta, en cambio, se definirá en las próximas semanas, cuando el mercado dictamine si habrá o no habrá reencuentro con Keylor Navas en Pumas.