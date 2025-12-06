Es tendencia:
Europa

Lo confirman en Europa: Saprissa recibe la noticia que lo pone en lo más alto ante los ojos de la Concacaf

En Europa hablan del último lanzamiento de Saprissa y hasta le hicieron un reconocimiento.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El Monstruo estrenó la camiseta blanca.
© Prensa SaprissaEl Monstruo estrenó la camiseta blanca.

Los nuevos uniformes del Deportivo Saprissa inspirados en Batman están dando de que hablar en todo el mundo. Se trató de la primera camiseta a nivel global que se basó en el superhéroe icónico de los tradicionales comics.

Estos fueron lanzados hace varias semanas y rápidamente se ganaron el amor de los aficionados morados y también de los fanáticos del personaje de DC. Tal fue el furor que la noticia llegó a Europa y quedaron maravillados por esta nueva camiseta.

La camiseta de Saprissa en colaboración con Batman entre las mejores del mundo

El sitio europeo Footy Headlines, especializado en filtrar noticias de nuevas camisetas, nominó a 12 uniformes para designar al mejor del mes de noviembre. Entre estos, está el negro que vistió Saprissa por primera vez en el empate 1-1 frente a Herediano.

Entre las nominaciones, la de Saprissa llegó a la final junto a la que lanzó la Selección de Alemania para disputar el Mundial 2026. Aún no ha finalizado la votación, pero el Monstruo Morado está ganando con el 67% de los votos a falta de pocas horas para el cierre.

Entre las nominadas que no llegaron a la final estaban los uniformes de (en orden sin contar a Saprissa y Alemania): Palmeiras, Selección de Japón, Red Star de Francia, Sidney FC, Selección de Gales, Vis Aurelia (equipo amateur de Roma), la camiseta aniversario del Hansa Rostock, la Selección de Escocia, la Selección de Tailandia y la Selección de Tonga.

Foto: Footy Headlines

Foto: Footy Headlines

De continuar con este camino, la camiseta negra de Batman será elegida como la mejor del mundo en el mes de noviembre. Además, será candidata al uniforme del 2025. Anteriormente, Saprissa había logrado este reconocimiento con la tercera equipación verde, en homenaje a los porteros.

