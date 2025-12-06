El mensaje de la FIFA para Panamá después del sorteo del Mundial 2026

Panamá se dispone a encarar la Copa del Mundo, a falta de seis meses para que inicie la misma. Después de obtener el boleto directo, parte de la delegación se hizo presente en el sorteo. Ya conocen a todos sus oponentes para la fase inicial.

El equipo canalero superó las Eliminatorias al Mundial 2026 con dificultades, en un grupo donde Surinam apareció sorpresivamente y terminó metida en la zona de repechaje. Guatemala y El Salvador hicieron fuerza, aunque no les alcanzó.

Los dirigidos por Thomas Christiansen celebran el logro y avisaron que irán por una hazaña histórica. Justo después de saber cuáles serán sus rivales durante la primera instancia, FIFA les envió un mensaje contundente a todos los panameños.

ver también La Inteligencia Artificial predice si Panamá podrá pasar de ronda con el grupo que le tocó para el Mundial 2026

El mensaje de la FIFA para los clasificados al Mundial 2026 de la región

FIFA publicó todos y cada uno de los cuartetos de la fase inicial a través de sus redes sociales. Dentro de los mismos, hizo especial hincapié en los participantes clasificados desde Concacaf, a quienes les dejó un posteo propio en Instagram con Panamá incluida.

Lógicamente, se ocupó de México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones de la competencia. Además, sumó a Panamá, Haití y Curazao. Todavía mantienen las esperanzas Surinam y Jamaica, los clasificados en el repechaje intercontinental.

¿Qué grupo le tocó a Panamá en el sorteo FIFA del Mundial?

Panamá se encuentra en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Bajo la lupa de algunos especialistas, bien podría ser esta la división más complicada en la etapa inicial.

Publicidad

Publicidad

Los canaleros aspiran a lograr lo que no pudieron en Rusia 2018: primero sumar puntos y después, por qué no, soñar con avanzar de ronda, algo que lograrán los dos mejores de la zona y los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos.