Acá están las pruebas: FIFA expone de la peor forma a Honduras en el sorteo del Mundial 2026 tras no clasificar

A pesar de no estar clasificada, la selección de Honduras si dijo presente en el sorteo del Mundial 2026 donde cada país conoció su grupo y los rivales que enfrentará.

Nadie esperaba que la Bicolor apareciera, pero si lo hizo y fueron en las pantallas de FIFA del evento que se celebró en la ciudad de Washington D.C.

ver también Mientras Panamá conoció sus rivales en el Mundial, selección de Concacaf recibe duro golpe camino al 2030

¿Por qué motivo Honduras apareció en el sorteo del Mundial 2026?

La aparición de la H se dio cuando estaban presentando a las selecciones del bombo uno. Le recordaron dos momentos dolorosos del proceso que acabó con Honduras sin Mundial y con Reinaldo Rueda despedido.

El primer momento fue para enaltecer a Canadá. Se fueron al partido donde La Hoja de Maple venció 6-0 a la Bicolor en la Copa Oro 2025. La peor goleada que recibió la escuadra catracha en el proceso.

Para que el golpe sea peor, a la hora de presentar a la selección de México, pusieron el gol de Raúl Jiménez con el que los Aztecas vencieron a Honduras en las semifinales de la misma Copa Oro.

Publicidad

Publicidad

Los catrachos eran uno de los favoritos para estar en el Mundial United 2026, pero se cayeron en las dos últimas jornadas ante Nicaragua (derrota 2-0) y Costa Rica (empate 0-0), cosa que evitó que estuvieran la Copa del Mundo.

Publicidad

ver también No jugará más con Motagua: Javier López recibe una mala noticia que le puede costar el campeonato en Honduras

Las clasificadas de forma directa fueron Panamá, Curazao y Haití, este último aprovechó los malos resultados de Honduras para quedarse con el Grupo C. Ahora enfrentará a Brasil, Marruecos y Escocia en el Mundial.