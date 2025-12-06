Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Inglaterra sentencia a Panamá con la advertencia que pone en jaque a Thomas Christiansen para el Mundial 2026: “La última vez”

Inglaterra le envió una advertencia inesperada a Panamá de cara al Mundial 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Inglaterra le envía una dura advertencia a Panamá que golpea a Thomas Christiansen.
© RRSSInglaterra le envía una dura advertencia a Panamá que golpea a Thomas Christiansen.

Panamá nada en un mar de alegría tras superar las Eliminatorias al Mundial 2026 y meterse por segunda vez en su historia en la máxima cita, que este viernes tuvo su sorteo.

Una parte de la delegación canalera llegó a Washington para la ceremonia que dejó armada la fase inicial. Finalmente, compartirán el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana, uno de los más complicados a ojos de los especialistas. Ahora les tocará combatir.

Thomas Christiansen aclaró que su objetivo se basa en sus grandes sueños y su trabajo incansable. Los cabeza de serie lanzaron una advertencia para con todos los canaleros, especialmente para el entrenador del equipo. Se calienta la previa.

La Inteligencia Artificial predice si Panamá podrá pasar de ronda con el grupo que le tocó para el Mundial 2026

ver también

La Inteligencia Artificial predice si Panamá podrá pasar de ronda con el grupo que le tocó para el Mundial 2026

Inglaterra envía contundente mensaje a Panamá y recuerda goleada del Mundial 2018

Durante su participación en Rusia 2018, ambos equipos se cruzaron en el Grupo G de la competencia. Aquella ocasión fue histórica para Inglaterra por golear 6-1, así como lo fue para Panamá por marcar su primera anotación en la máxima cita.

Con 78 minutos corridos en el cronómetro y el marcador clavado en un firme 6-0, Felipe Baloy mandó el balón al fondo del arco defendido por Jordan Pickford. La afición estalló en las gradas del Estadio de Nizhni Nóvgorod, aún en la derrota.

“La última vez que nos cruzamos con Panamá en la Copa del Mundo, posteó la Asociación Inglesa del Fútbol a través de su cuenta oficial de Instagram. Lo hizo con una serie de imágenes de aquel partido, del que pasaron casi ya ocho años.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El mensaje de la FIFA para Panamá después del sorteo del Mundial 2026
Mundial 2026

El mensaje de la FIFA para Panamá después del sorteo del Mundial 2026

“Será un sueño”: Adalberto Carrasquilla confiesa cual es el partido de Panamá del Mundial 2026 que más le ilusiona
Mundial 2026

“Será un sueño”: Adalberto Carrasquilla confiesa cual es el partido de Panamá del Mundial 2026 que más le ilusiona

A Thomas Christiansen le preguntaron por Panamá en el Mundial 2026 y su respuesta hundió al Bolillo Gómez
Mundial 2026

A Thomas Christiansen le preguntaron por Panamá en el Mundial 2026 y su respuesta hundió al Bolillo Gómez

Lonnis recibe una nueva denuncia por parte de un ídolo de Saprissa
Deportivo Saprissa

Lonnis recibe una nueva denuncia por parte de un ídolo de Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo