Inglaterra sentencia a Panamá con la advertencia que pone en jaque a Thomas Christiansen para el Mundial 2026: “La última vez”

Panamá nada en un mar de alegría tras superar las Eliminatorias al Mundial 2026 y meterse por segunda vez en su historia en la máxima cita, que este viernes tuvo su sorteo.

Una parte de la delegación canalera llegó a Washington para la ceremonia que dejó armada la fase inicial. Finalmente, compartirán el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana, uno de los más complicados a ojos de los especialistas. Ahora les tocará combatir.

Thomas Christiansen aclaró que su objetivo se basa en sus grandes sueños y su trabajo incansable. Los cabeza de serie lanzaron una advertencia para con todos los canaleros, especialmente para el entrenador del equipo. Se calienta la previa.

Inglaterra envía contundente mensaje a Panamá y recuerda goleada del Mundial 2018

Durante su participación en Rusia 2018, ambos equipos se cruzaron en el Grupo G de la competencia. Aquella ocasión fue histórica para Inglaterra por golear 6-1, así como lo fue para Panamá por marcar su primera anotación en la máxima cita.

Con 78 minutos corridos en el cronómetro y el marcador clavado en un firme 6-0, Felipe Baloy mandó el balón al fondo del arco defendido por Jordan Pickford. La afición estalló en las gradas del Estadio de Nizhni Nóvgorod, aún en la derrota.

“La última vez que nos cruzamos con Panamá en la Copa del Mundo“, posteó la Asociación Inglesa del Fútbol a través de su cuenta oficial de Instagram. Lo hizo con una serie de imágenes de aquel partido, del que pasaron casi ya ocho años.

