Erick Lonnis recibe una nueva denuncia por parte de un ídolo de Saprissa al que no dejó volver al club: “Cuando él llegó, todo se cayó”

El ídolo de Saprissa quiso volver al club para transitar la última parte de su carrera, pero se encontró con la negativa.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El directivo morado le cerró las puertas.
Erick Lonnis llegó en los inicios de esta temporada para dejar atrás la figura del gerente deportivo, Sergio Gila. El español se marchó del Deportivo Saprissa después de ser uno de los principales apuntados por la afición, ya que era el encargado de tomar las decisiones deportivas.

En su primer mercado, el integrante del Comité Deportivo de Saprissa tomó algunas decisiones que no le cayeron bien a la afición. Una de ellas fue la de cerrarle las puertas a uno de los últimos ídolos que pasó por el Monstruo Morado.

Se trata de Marvin Angulo, quien estaba muy cerca de volver a Saprissa, pero finalmente su llegada se cayó justamente por decisión de Lonnis. El mediocampista ofensivo confirmó que tanto Paulo Wanchope como Juan Carlos Rojas le habían dado el sí.

Marvin Angulo confiesa que su llegada a Saprissa se cayó por Erick Lonnis

Sin embargo, la operación se truncó por la postura del exportero según confesó Angulo: “Cuando hablé con el presidente, no había llegado Lonnis. Me dio un visto bueno. Chope me dio el sí. Cuándo el llegó, todo se cayó. Estuve cerca“.

Además, en diálogo con Tigo Sports, reveló que su idea era volver al club para ponerle punto final a su carrera como futbolista: “Hubiese sido un regreso bastante bonito porque lo que quería era regresar, salir campeón con Saprissa y retirarme“.

Finalmente, Marvin Angulo fichó por el Uruguay de Coronado hace una semana, donde estará disputando el Clausura 2026 en busca del ascenso a la máxima categoría del fútbol tico.

