James Rodríguez rumbo a Pumas: se confirma lo que Keylor Navas necesitaba para reencontrarse con el ex Real Madrid

Los Pumas de la UNAM fueron uno de los grandes protagonistas del último mercado de fichajes en la Liga MX con la llegada de Keylor Navas y Aaron Ramsey. Sin embargo, el proyecto no despegó como se esperaba: el equipo de Efraín Juárez quedó eliminado del Torneo Apertura 2025 en la etapa de Play-In ante Pachuca.

Luego de este doloroso golpe, los universitarios ya planifican una nueva ventana de pases de alto impacto para 2026, y en ese plan aparece un nombre que revolucionaría por completo el Pedregal: James Rodríguez.

¿James Rodríguez llega a Pumas?

En las últimas horas, la posibilidad de ver al colombiano con la camiseta auriazul comenzó a tomar fuerza. Tras quedar como agente libre luego de su salida del Club León, James analiza su próximo destino y uno de los clubes que ya se posicionó como candidato firme es Pumas.

Desde Colombia se filtró que la institución mexicana estaría lista para presentar una propuesta formal con el objetivo de reunir nuevamente al mediocampista con Keylor Navas, con quien compartió vestuario en el Real Madrid. “Estoy en la capacidad de informarles que Pumas lanzará una oferta por James Rodríguez. Su círculo lo ha estado ofreciendo y hay dos clubes mexicanos”, reveló el periodista Pipe Sierra.

James Rodríguez no renovó con el León.

El comunicador agregó que el entorno del jugador ha sostenido conversaciones con varias instituciones, y que el interés del equipo felino forma parte del proyecto para recomponer la imagen tras quedar fuera del Apertura 2025 sin acceder a la Liguilla.

Aun así, México no es la única vía. Sierra detalló que existe también un equipo de la MLS que se ha mostrado “muy interesado” en contratar al cafetero. Y no solo eso: en semanas anteriores, el Aris Limassol de Chipre intentó seducir a James con una propuesta destinada a convertirlo en el jugador mejor pagado de toda la liga. El colombiano rechazó esa oferta, por lo que por ahora el único interés confirmado que realmente avanza es el de Pumas.