Fue compañero de Keylor Navas en la Liga Española y ahora se convierte en nuevo técnico de Kervin Arriaga en Levante

Levante ha movido sus fichas para tratar de salir de la dura situación que viven, ya que se encuentran en el lugar 19 de la tabla de posiciones de la Liga Española.

Julián Calero fue echado de su cargo este domigo, pero el club ya tiene su sustituto y bien por partida doble.

Comunicado del Levante sobre el nuevo técnico

“El Levante UD comunica que Vicente Iborra y Álvaro del Moral asumirán la dirección del primer equipo masculino a partir de mañana lunes, cuando está previsto que la plantilla se ejercite en la Ciudad Deportiva.

Tras retirarse como futbolista el pasado verano, Iborra inició una nueva etapa en el club como asistente principal de Julián Calero, aportando su experiencia y liderazgo. Por su parte, Del Moral, comenzó su andadura como entrenador en los banquillos de los equipos de la Cantera Granota y actualmente dirige al Atlético Levante UD”.

Lo que todavía no ha concretado el Levante es si este doble nombramiento responde a una solución provisional mientras la dirección deportiva evalúa el mercado, o si Iborra y Del Moral serán los encargados definitivos de reconducir la temporada.

Vicente Iborra es leyenda del Levante, su legado se forjó a través de tres períodos vistiendo la camiseta granota, logrando dos ascensos a Primera División y encarnando los valores del equipo: humildad, superación y respeto.

Fue compañero de Keylor Navas en una de esas etapas y seguramente el guardameta tico estará feliz por el nombramiento de uno de sus amigos en Levante.

Vicente Iborra es nuevo entrenador del Levante. Antes fue compañero de Keylor Navas en el equipo “Granota”.