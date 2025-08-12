Tras no ser tenido en cuenta, Gustavo Herrera recibe el mensaje de Mariano Torres que conmueve a todo Saprissa

Deportivo Saprissa viene de sufrir una contundente derrota 3-0 frente a Club Sport Cartaginés por la tercera jornada del Torneo Apertura 2025. La primera en esta campaña, pero que viene secundada a un ajustado triunfo contra Verdes de Belice, un rival inferior en los papeles pero que los complicó en la Copa Centroamericana.

Tras el pitazo final en el “Fello” Meza, tanto Paulo Wanchope como dos de los referentes de la plantilla, Esteban Alvarado y el capitán, Mariano Torres, fueron severamente autocríticos: para los tres fue el peor partido que jugaron hasta el momento. Y estuvo signado por varias rotaciones en el once.

Entre ellas, destacó la ausencia en la nómina de uno de los refuerzos más sonados: Gustavo Herrera, quien posteó un crudo mensaje en sus redes sociales luego de no poder cortar su sequía goleadora ante los beliceños: “Solo quiero volver a ser el mismo”, escribió el panameño, que salió en el entretiempo de dicho cotejo.

Mariano Torres acuerpa a Gustavo Herrera en este duro momento

Luego de mostrar su descontento por el nivel del equipo frente a Cartaginés, a Mariano Torres le consultaron por la situación de Herrera y no dudó en enviarle un mensaje de aliento: “Obviamente que tiene que levantarse, que seguir, no ponerse mal. Todos tenemos partidos malos”, reconoció.

“Es un chico muy joven y tiene que saber que está jugando en el equipo más grande y la presión siempre está. Creo que es un muy buen jugador, que seguramente tiene que tener su tiempo como todos y espero que le vaya muy bien”, fueron las palabras que le dedicó al ariete de 19 años.

Desde Saprissa ya dejaron en claro que están apoyando a Herrera en la parte psicológica, tarea que está en manos del coach Carlos Aguirre. La expectativa sobre “Taivitin” es alta, pero Erick Lonnis, director de la Comisión Técnica del club, le pidió paciencia a los aficionados morados con la joya canalera.

Gustavo Herrera anhela hacerla justicia al pesado dorsal ‘9’ que luce en su espalda. (Foto: Saprissa)

Al final de la semana larga de trabajo que afronta el grupo liderado por Wanchope llegará una nueva oportunidad para el ex Sporting San Miguelito, que podría volver a sumar minutos el domingo, cuando les toque visitar a Liberia en el Estadio Edgardo Baltodano a partir de las 3:00 p.m.