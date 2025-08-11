“Gracias a Dios”: la esposa de Bryan Ruiz conmueve a Alajuelense con un logro que le da esperanza en su momento más difícil

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, anunció recientemente que atraviesa un momento de salud muy delicado: fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea.

Esta noticia, revelada públicamente el pasado 5 de agosto, llevó al ex capitán de la Selección de Costa Rica a tomar la decisión de alejarse de sus funciones en Liga Deportiva Alajuelense para acompañar a su pareja durante el tratamiento.

Desde la institución rojinegra no tardaron en demostrar su apoyo para Carolina en este delicada batalla. En el clásico provincial del pasado domingo ante Herediano, sobre los palcos del Morera Soto se pudo apreciar una bandera con el mensaje: “ESTAMOS CON VOS LEONA ¡FUERZA CARO!“.

El gesto de Alajuelense para Carolina Jaikel (LDA).

“Agradecida”: Carolina Jaikel celebra un logro especial

Ahora, la esposa de Bryan Ruiz compartió a través de sus redes sociales una buena noticia que la llena de esperanza para seguir luchando. En sus historias de Instagram, Jeikel anunció que el día de hoy pudo volver a realizar actividad física por primera vez desde que inició el tratamiento.

“Hoy logré volver a hacer ejercicio y yo sólo puedo darle gracias a Dios por cuidarme. Agradecida con cada célula de mi cuerpo que se restaura y se fortalece para luchar conmigo“, escribió, acompañando sus palabras con una imagen en la que se dejó ver sonriente y vistiendo indumentaria deportiva.

Carolina Jaikel se mostró sonriente ante sus seguidores (Instagram).

Mientras tanto, el Instagram de la empresaria y madre de dos hijos se ha llenado de comentarios de apoyo de distintas figuras del fútbol nacional, ligadas tanto a Alajuelense como a otros equipos.

“Todos con vos Caro, ¡Sos una inspiración“, le escribió Celso Borges, capitán manudo, en su última publicación. “Dios está contigo“, fue el mensaje de Melissa Herrera, referente de La Sele Femenina. “¡Estamos contigo Caro! Y sabemos que DIOS hará su obra en ti“, se sumó Yendrick Ruiz, hermano menor de Bryan e ídolo de Herediano.

