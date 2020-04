Joel Campbell confesó a que entrenador le debe gran parte de su carrera

Con tan solo 27 años, Joel Campbell ha tenido una carrera envidiable para la mayoría de los futbolistas profesionales. El Tico pasó por importantes ligas de Europa y vistió la camiseta de equipos como el Arsenal de Inglaterra y el Real Betis. Además, formó parte de una selección que hizo historia en el Mundial de Brasil 2014 al clasificar como líder del grupo de la muerte y terminar quintos.

Pero todo tiene un comienzo y el delantero de León de México contó quien logró darle el empujón para pegar el salto en el fútbol. El deportista apuntó a Ricardo La Volpe como el principal responsable de haberlo ayudado a tener esta gran carrera. Se conocieron cuando el entrenador argentino dirigía a la Tricolor y decidió convocarlo con la mayor cuando el jugador tenía tan solo 18 años.

Era un juvenil que se destacaba en el Saprissa y con el apoyo del Bigotón, terminó pegándo el salto y fue fichado por los Gunners. Sobre esto declaró: “La Volpe fue la persona que creyó en mí, en mi talento, que me dio la llave para el fútbol mundial. En la Selección me dio la oportunidad de darme a conocer y ese fue un empujón de los mejores que he tenido en mi vida, siempre estaré agradecido con él”.

Y agregó: “Me dijo que disfrutara, que jugará los partidos como si fuera en el barrio, que fuera libre y eso me dio mucha confianza para ser el jugador que soy hoy". También contó una divertida anécota con el técnico: “Un día me preguntó '¿Qué paso con sus aretes?' Le respondí que los había dejado en la casa, que no los traía a los entrenamientos, entonces me dijo: 'yo quiero que venga con sus aretes, que usted sea como es tanto dentro como fuera de la cancha'. Eso me dio mucha risa”.

Gran gesto por parte de Campbell al recordar al recientemente retirado entrenador y destacar que gracias a él pudo ganar trascendencia de nivel mundial. Todo lo que continuó en su carrera, tiene que ver con el gran talento que tiene el delantero y con lo exitoso que fue su paso por Europa.