Gustavo Chinchilla rompe el silencio: la verdad que pocos sabían sobre su salida de Saprissa y una advertencia directa para su reemplazo

Luego de un exitoso ciclo de cinco años ocupando el puesto de gerente general del Deportivo Saprissa —un período en el que el club levantó seis trofeos de campeonato nacional y logró un histórico tetracampeonato—, Gustavo Chinchilla ha decidido que llegó el momento de dar un paso al costado.

A sus 60 años, el directivo morado, quien en los últimos meses ya había dejado entrever señales de desgaste, hará efectiva su salida de la institución tibaseña a finales de agosto.

“Cumplí una etapa”: Chinchilla se despide

En la antesala de la reciente derrota por goleada del equipo de Paulo Wanchope ante Cartaginés, Gustavo Chinchilla habló con Radio Columbia para explicar los pormenores de su decisión.

“Fue una decisión que se facilitó por el sentimiento del deber cumplido y por asegurarme de que en la institución hay una estructura que va a seguir caminando. Se facilitó por saber que quedó en muy buenas manos, especialmente en la parte deportiva, porque don Erick (Lonis) y don Víctor (Umaña) están metidos de cabeza en lo deportivo”, expresó.

Gustavo Chinchilla cierra su ciclo en el Monstruo (Saprissa).

Chinchilla hizo hincapié en que su partida no fue una decisión improvisada, y que contó con el apoyo de todos los sectores del club. “Llegó el momento correcto para esto. Se me presentaron varias alternativas y la familia me apoyó, los socios me apoyaron, los directivos me apoyaron y creo que cumplí una etapa en la vida personal y profesional que voy a atesorar siempre”, subrayó.

El dirigente también hizo un balance de su paso por la institución, aceptando que en su gestión hubo “errores y aciertos”, pero también afirmando que, en su evaluación personal, los resultados fueron positivos.

Una advertencia para quien tome el mando

Para cerrar, Chinchilla dejó un mensaje contundente para su futuro reemplazante, de quien todavía no se conocen detalles. Para el saliente gerente general, el perfil que asuma el cargo deberá combinar varios factores para mantener el control de la institución.

“No debe ser experto en fútbol, pero debe entender que la prioridad de la institución son las inversiones y el gasto en corto, mediano y largo plazo, en la parte del fútbol. El gerente que llegue y se vaya al extremo de un control de gasto o al extremo completo de un gasto sin control puede perder el manejo de la empresa. También debe ser alguien con mucho liderazgo y un sentido comercial muy fuerte, y uno de los elementos clave es el manejo de comunicación de prensa y corporativo”, advirtió Chinchilla.

