Rolando Fonseca prende fuego a Alajuelense y destapa la verdad que ningún manudo se atreve a admitir sobre Jafet Soto

En el último tiempo, el Club Sport Herediano se ha transformado en el auténtico verdugo de la Liga Deportiva Alajuelense. No solo le arrebató el título en las últimas dos finales —Apertura 2024 y Clausura 2025—, sino que también lo superó en el palmarés, alcanzando la ansiada estrella 31 antes que los rojinegros.

Y este domingo, la pesadilla volvió a repetirse: en un Morera Soto con gradas semivacías, el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez volvió a caer ante un Herediano que llegaba con un arranque turbulento y la reciente salida de su entrenador Pablo Salazar.

Como en tantas otras ocasiones, el encargado de asumir la conducción del equipo de forma interina fue Jafet Soto, quien una vez más se marchó victorioso de La Catedral, escenario donde ya es habitual verlo festejar.

“Un personaje que asusta”

Fiel a su estilo frontal, Rolando Fonseca no tuvo reparos en señalar a Jafet como una verdadera pesadilla para los manudos. “Aparece un personaje que asusta, que es el típico fantasma, que es Jafet Soto, sino véanlo cómo sale celebrando, vean la manera hasta cómo le baila. Sabe que en ese estadio se siente muy bien, que puede desenvolverse bastante bien y fue un personaje que ayer, aunque no juegue y participe, asusta”, lanzó el histórico goleador de la Selección de Costa Rica en Telenoticias.

El ciclo ya se ha vuelto costumbre: cuando las cosas van mal y Jafet se sienta en el banquillo, el Herediano se transforma. Fonseca sostiene que los jugadores, bajo el mando del presidente, “no solo llegan tranquilos, sino que le demuestran al jefe que están preparados”.

Jafet Soto es una pesadilla para los manudos (Byron Camareno).

“Ayer Allan Cruz fue un punto altísimo en su juego, igual el arquero. Los partidos se tienen que aprender a sufrir, y eso es parte de la esencia de Jafet“, concluyó el ex futbolista.

Jafet Soto ordena la casa para el Pelícano

Por si la victoria en sí no fuera suficiente para irritar a la afición rojinegra, Jafet se dio el lujo de salir de la cancha haciendo una clara seña con el número 31, recordándole a todo el Morera Soto el campeonato que le arrebató a La Liga en mayo y con el que rompió el empate en títulos entre ambos clubes.

Con el triunfo, Jafet deja a Herediano con un envión anímico importante para recibir a su próximo entrenador, Hernán Medford, quien ya aterrizó en Costa Rica desde Guatemala y firmará en las próximas horas.

