Thomas Christiansen sobre la actitud de algunos jugadores: "Estoy un poco decepcionado"

La primera experiencia de Thomas Christiansen en la selección de Panamá fue bastante caótica. El estratega danés había realizado una convocatoria con mayoría de jugadores del ambito local para los dos amistosos que iba a jugar contra Costa Rica en el Estadio Nacional de la Sabana. A pocos días de los partidos, varios futbolistas decidieron romper la burbuja que habían armado para evitar contagios dentro de los convocados.

El motivo de esta polémica decisión era que la Federación de Fútbol Panameña había decidido suspender la liga nacional por todo el 2020, es decir, los jugadores de los equipos canaleros no iban a tener actividad hasta el 2021. Esto sucedió a principios del mes de octubre y con la promesa vigente del regreso del deporte. Los jugadores dejaron la concentración con la selección a modo de protesta y se reunieron con los directivos para exigir que se reanude la competición.

El reclamo terminó logrando su objetivo y la liga volvió al poco tiempo. Pero todo esto terminó provocando que Thomas Christiansen llamé de urgencia a legionarios para completar la planilla y poder afrontar los duelos contra Costa Rica. Sobre esto, el danés habló en una entrevista y fue muy sincero.

¡Fuertes declaraciones de Christiansen!



El estratega danés confesó que se decepcionó de los jugadores que abandonaron la burbuja de la selección en la previa de los amistosos ante Costa Rica.



"Me decepcionó un poco porque tiene una idea de que vas a estar 42 días para competir en dos partidos sin tiempo de entrenamiento con los jugadores por la pandemia. Era el único momento que los podía tener conmigo y si que fue una decepción", declaró en una entrevista con TVMAX.

Y finalizó: "Lo que me molestó un poco fue que les di 24 horas para solucionar el tema. Que se quedarán ahí, si no querían entrenar que se quedarán ahí. Lo podía entender. Pero que me dieran a mí, su seleccionador, 24 horas para solventar la situación. Porque una cosa era que se cierre ahí y ya se rompe la burbuja. Otra es que se frene y que sigan allá. Acabo de 24 horas se solucionó, pero ya la habían roto. Me hubiese gustado que me hubiesen escuchado".