Legionario de El Salvador recibe revés por parte de su club luego de manifestar su deseo de estar en La Selecta

El Víkingur Reykjavík de Islandia, donde milita el salvadoreño Pablo Punyed, sufrió una dolorosa eliminación en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Conference League tras caer 4-0 en casa del Brøndby IF. Pese a haber ganado 3-0 en la ida, el conjunto islandés no pudo sostener la ventaja y terminó cediendo la serie con un global de 4-3 a favor de los daneses.

La vuelta, disputada en el Brøndby Stadion, estuvo marcada por la expulsión tempranera de Clement Bischoff al minuto 18, lo que condicionó el resto del encuentro para los visitantes. Sin Punyed en el campo, el Víkingur fue ampliamente superado por un rival que aprovechó la superioridad numérica y la presión de su afición para firmar una remontada histórica.

Los goles para el Brøndby llegaron en ráfaga: Nicolai Vallys abrió el marcador en el 45+2’ y repitió en el 52’, mientras que Filip Bundgaard Kristensen selló el pase con un doblete en los minutos 57 y 71. La defensa islandesa no encontró respuestas, y el sueño europeo se esfumó en apenas 25 minutos de juego en la segunda parte.

A pesar de contar con un 52% de posesión y completar 412 pases con un 84% de precisión, el Víkingur no logró concretar ninguna de sus oportunidades. El Brøndby, en cambio, mostró eficacia con 13 remates totales y 7 a portería, dejando claro quién fue el dominador del partido y de la eliminatoria.

Fuerte golpe para Pablo Punyed

Para Pablo Punyed, la derrota llega apenas un día después de manifestar públicamente su deseo de volver a vestir la camiseta de La Selecta. Sin minutos en esta serie, el mediocampista deberá buscar continuidad en el torneo doméstico islandés y futuras competiciones si quiere ser considerado por Hernán “El Bolillo” Gómez para los compromisos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

Con esta eliminación, el Víkingur Reykjavík cierra su participación continental y se enfoca en la liga local, mientras que Brøndby avanza con impulso renovado hacia la fase de playoffs de la Conference League. Para Punyed, la meta inmediata será recuperar protagonismo en su club y mantener vivas sus aspiraciones de regresar a la selección salvadoreña.