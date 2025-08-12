“No puede jugar”: Manfred Ugalde recibe la sentencia demoledora que pone en jaque su futuro en Spartak de Moscú

Manfred Ugalde atraviesa un inicio de temporada para el olvido en el Spartak de Moscú. Bajo las órdenes del entrenador serbio Dejan Stankovic, el delantero costarricense de 23 años ha perdido terreno en un equipo que apenas suma 4 puntos de 12 posibles en la Liga Premier de Rusia y que, para colmo, quedó eliminado de la Copa de Rusia a manos del Dinamo Makhachkala.

Este martes, el cuadro moscovita cayó por penales tras un empate 1-1, en un partido en el que Ugalde fue titular por segunda vez en la temporada y por primera vez jugó más de 45 minutos, aunque su actuación estuvo muy lejos de lo esperado.

ver también Se frustró su fichaje bomba y ahora vive un drama en Europa: el duro momento de Manfred Ugalde que preocupa a Costa Rica

Al legionario le costó insertarse en el circuito de juego y Stankovic volvió a dejar claro que la confianza en él es limitada, reemplazándolo al minuto 66 por el argentino Pablo Solari. Con esto, acumula cinco partidos sin goles ni asistencias y apenas 172 minutos de juego en lo que va de la campaña.

Publicidad

Publicidad

“Ugalde desapareció bajo la lluvia”

Por si esto fuera poco, Ugalde fue elegido por el medio especializado Euro Football como uno de los tres peores jugadores del Spartak en la eliminación copera.

Con una calificación de apenas 3.5 puntos, el análisis fue lapidario: “Ugalde desapareció bajo la lluvia moscovita. Los viejos problemas volvieron: Manfred no puede jugar en una pareja de delanteros, especialmente cuando Anton Zabolotny recibe la mayoría de los balones”. La referencia apunta al delantero ruso de 1,91 metros, quien, al compartir campo con el ex Saprissa (algo que es habitual en el modelo de juego de Stankovic), termina anulando su juego, forzándolo a retroceder y alejándolo del área rival.

Publicidad

Manfred Ugalde enfrenta un panorama complicado en Rusia (ESPN).

Publicidad

“Ugalde recurrió a sus habituales desplazamientos al centro del campo, donde desapareció con seguridad. La sustitución debió haberse producido mucho antes del minuto 66“, añadieron desde el medio ruso, dejando entrever que el costarricense no está en su mejor forma ni en la consideración del cuerpo técnico.

Publicidad

No obstante, el trabajo de su compañero de ataque tampoco fue mucho mejor. Zabolotny recibió una nota de 4.0, con el siguiente comentario: “El ataque del Spartak fue inexistente, por lo que ambos delanteros están incluidos en la lista. Pero al menos Anton lo intentó, presionó y disparó a portería con frecuencia. Otra duda es la precisión”.

Manfred Ugalde piensa en su revancha

El próximo sábado 16 de agosto, el cuadro rojiblanco de Dejan Stankovic recibirán al poderoso Zenit de San Petersburgo a partir de las 8:30 p.m. (hora de Costa Rica).

Publicidad

Publicidad

ver también “No se presentaron”: Rolando Fonseca prende fuego a Saprissa con un mensaje que golpea de lleno al camerino tras la caída ante Cartaginés

Será una nueva oportunidad para que el Spartak intente enderezar el rumbo en la liga, y, sobre todo, para que Manfred Ugalde busque recuperar la confianza y el protagonismo que lo llevó a ser el máximo goleador de la pasada temporada.