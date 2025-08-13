Todo Saprissa consternado por la decisión que tomó Erick Lonnis con Wanchope: “Tendremos una reunión”

Erick Lonnis, miembro del comité deportivo del Deportivo Saprissa, reconoció la preocupación existente por el rendimiento del equipo dirigido por Paulo Wanchope en sus últimos dos partidos: la victoria (1-2) ante Belice por Copa Centroamericana con un mal rendimiento y la derrota (0-3) contra Cartaginés.

Especialmente este último resultado ha encendido las alarmas en la directiva, que considera necesario tomar decisiones para enderezar el rumbo de manera inmediata. Lonnis dejó claro que el club no puede permitirse una seguidilla de tres juegos consecutivos con un nivel bajo.

¿Cuál decisión tomó Erick Lonnis con Wanchope en Saprissa?

Pensando en el próximo compromiso, que será de visita contra Liberia, Lonnis subrayó la importancia de que el equipo muestre una cara completamente diferente. Según él, Saprissa debe elevar su nivel de juego y demostrar que tiene la capacidad de reaccionar ante las adversidades.

Paulo Wanchope – Saprissa

Después de la derrota ante Cartaginés, Erick Lonnis comentó que no habló de inmediato con Paulo Wanchope, ya que notó que el entrenador estaba muy afectado por el resultado. La conversación se dio hasta el lunes por la noche, manteniendo la comunicación que tienen de forma diaria

“Hablé hasta el lunes en la noche, porque vi que estaba muy golpeado. Hablamos todos los días y tendremos una reunión formal, que posiblemente esta semana haremos el jueves, donde vamos a ver algunos detalles y analizar en frío, previo a los partidos que tenemos en Liberia y en Panamá“, comentó Erick Lonnis para La Nación.

Erick Lonnis en una entrevista para La Nación

Reunión clave en Saprissa para enderezar el rumbo

La cita prevista para esta semana entre Erick Lonnis y Paulo Wanchope será determinante para definir ajustes y estrategias antes de los próximos compromisos. El objetivo es analizar con calma lo ocurrido en los últimos partidos y tomar decisiones que permitan a Saprissa recuperar su identidad de juego.