Cambio de planes en Alajuelense: la sorpresiva decisión que tomó Machillo Ramírez para revertir el mal presente

Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un inicio de temporada en el Apertura 2025 que no ha colmado las expectativas de su afición. Los resultados irregulares y el desgaste físico de varios futbolistas han generado preocupación dentro del camerino.

¿Qué decisión tomó Machillo Ramírez para modificar el presente de Alajuelense?

Ante este panorama, el técnico Óscar Ramírez decidió modificar su plan de trabajo y dar un giro en la preparación del equipo para afrontar el exigente calendario que combina el torneo local con la Copa Centroamericana.

La decisión se basa en un meticuloso programa diseñado por el preparador físico Juan Carlos Barrantes, quien detalló que esta semana sin competencia entre semana ha sido aprovechada para priorizar la recuperación y ajustar cargas de entrenamiento. El objetivo principal es darle descanso a los jugadores con más minutos y atender molestias musculares antes de que se conviertan en lesiones.

“De descanso a aquellos jugadores que venían con mucha carga, jugadores que venían un poquillo ahí con molestias musculares”, explicó Barrantes. Según el preparador físico, la idea es “cargar las baterías” para la dura seguidilla de partidos que se aproxima, sabiendo que el equipo tiene compromisos clave en ambas competiciones.

El cuerpo técnico ha implementado un manejo diferenciado de la plantilla: máxima precaución con quienes prácticamente no se han perdido un solo encuentro y trabajos intensivos para los que han tenido menos minutos, con el fin de que todos estén al mismo nivel físico cuando el “Machillo” los requiera. “Trabajar con ellos hasta llegar al punto de que no se queden por debajo del resto”, puntualizó Barrantes.

Ramírez también se beneficia de la reducción de cuatro partidos en el calendario, lo que les otorga más margen para trabajar. Esta semana, libre de partidos entre semana, es vista como una oportunidad para afinar la táctica y perfeccionar la condición física. La esperanza del técnico es que este cambio de planes sea el impulso que Alajuelense necesita para dejar atrás la irregularidad y retomar el protagonismo.