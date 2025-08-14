Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Cambio de planes en Alajuelense: la sorpresiva decisión que tomó Machillo Ramírez para revertir el mal presente

Intentando dejar atrás el mal resultado ante Herediano, Machillo Ramírez ha decidió tomar una extrema decisión.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Machillo Ramírez toma una importante determinación.
Machillo Ramírez toma una importante determinación.

Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un inicio de temporada en el Apertura 2025 que no ha colmado las expectativas de su afición. Los resultados irregulares y el desgaste físico de varios futbolistas han generado preocupación dentro del camerino.

¿Qué decisión tomó Machillo Ramírez para modificar el presente de Alajuelense?

Ante este panorama, el técnico Óscar Ramírez decidió modificar su plan de trabajo y dar un giro en la preparación del equipo para afrontar el exigente calendario que combina el torneo local con la Copa Centroamericana.

La decisión se basa en un meticuloso programa diseñado por el preparador físico Juan Carlos Barrantes, quien detalló que esta semana sin competencia entre semana ha sido aprovechada para priorizar la recuperación y ajustar cargas de entrenamiento. El objetivo principal es darle descanso a los jugadores con más minutos y atender molestias musculares antes de que se conviertan en lesiones.

Publicidad

“De descanso a aquellos jugadores que venían con mucha carga, jugadores que venían un poquillo ahí con molestias musculares”, explicó Barrantes. Según el preparador físico, la idea es “cargar las baterías” para la dura seguidilla de partidos que se aproxima, sabiendo que el equipo tiene compromisos clave en ambas competiciones.

Publicidad

El cuerpo técnico ha implementado un manejo diferenciado de la plantilla: máxima precaución con quienes prácticamente no se han perdido un solo encuentro y trabajos intensivos para los que han tenido menos minutos, con el fin de que todos estén al mismo nivel físico cuando el “Machillo” los requiera. “Trabajar con ellos hasta llegar al punto de que no se queden por debajo del resto”, puntualizó Barrantes.

Jugó en Alajuelense, salió campeón, se fue a Guatemala y ahora es un importante empresario

ver también

Jugó en Alajuelense, salió campeón, se fue a Guatemala y ahora es un importante empresario

Ramírez también se beneficia de la reducción de cuatro partidos en el calendario, lo que les otorga más margen para trabajar. Esta semana, libre de partidos entre semana, es vista como una oportunidad para afinar la táctica y perfeccionar la condición física. La esperanza del técnico es que este cambio de planes sea el impulso que Alajuelense necesita para dejar atrás la irregularidad y retomar el protagonismo.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El DT que suena en Saprissa para sustituir a Wanchope
Deportivo Saprissa

El DT que suena en Saprissa para sustituir a Wanchope

Legionario de El Salvador recibe revés por parte de su club luego de manifestar su deseo de estar en La Selecta
El Salvador

Legionario de El Salvador recibe revés por parte de su club luego de manifestar su deseo de estar en La Selecta

Jafet Soto humilla a la UNAFUT
Costa Rica

Jafet Soto humilla a la UNAFUT

Pedro Altán no se olvida de Luis Fernando Tena con un mensaje contundente tras recuperarse de su lesión
Guatemala

Pedro Altán no se olvida de Luis Fernando Tena con un mensaje contundente tras recuperarse de su lesión

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo