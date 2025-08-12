Mientras Francisco Calvo se va a jugar a Arabia Saudita, su hermano da un enorme salto en su carrera

El defensor de la Selección de Costa Rica, Francisco Calvo, vive un momento de cambio en su trayectoria profesional tras confirmar su fichaje para continuar su carrera en el fútbol de Arabia Saudita. Sin embargo, mientras él se prepara para un nuevo reto en Medio Oriente, un miembro de su familia también está escribiendo su propio capítulo de crecimiento deportivo y académico.

¿Dónde jugará el hermano de Francisco Calvo?

Se trata de su hermano menor, Esteban Astúa, quien dio un gran paso en su vida al cruzar el Atlántico para unirse a una prestigiosa academia de fútbol en España. El joven, que hasta hace poco defendía la camiseta de Fútbol Consultants, obtuvo una beca deportiva para estudiar negocios y competir con el equipo masculino de Alicante Sports Academy (ASA).

Ubicada en un entorno privilegiado a pocos minutos de la playa, ASA combina formación académica de alto nivel con un exigente programa de entrenamiento profesional y un calendario competitivo tanto a nivel nacional como internacional. La academia destaca por sus campos con medidas UEFA, gimnasio de última generación, residencias de primer nivel y un equipo de especialistas enfocados en el desarrollo integral de sus atletas.

Publicidad

Publicidad

El programa de becas deportivas Propella, que facilitó la llegada de Astúa a España, resaltó que el objetivo es potenciar al máximo las capacidades de los estudiantes-atletas para que alcancen su mejor versión, tanto en lo deportivo como en lo académico.

El hermano de Francisco Calvo jugará en Europa.

Publicidad

Para el joven hermano de Francisco Calvo, este es un paso soñado que llega con el respaldo de su familia. La noticia fue celebrada junto a su hermano Francisco, su sobrino Gael y su madre, doña Fressy Quesada, en un momento cargado de orgullo y emoción.

Publicidad

ver también Piojo Herrera se anima a decir lo que todos en Costa Rica prefieren ocultar sobre los duelos ante Panamá: “Hace rato que no…”

De esta manera, mientras Calvo inicia un nuevo capítulo profesional en Arabia, su hermano menor emprende su propio camino de crecimiento y proyección internacional en Europa, demostrando que el talento y la determinación corren por la sangre de la familia.