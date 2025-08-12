Saprissa lo dejó ir, Machillo Ramírez lo pidió en Alajuelense y ahora jugará en el equipo menos pensado de Costa Rica

El fútbol costarricense está lleno de giros inesperados, y este caso lo demuestra. Un jugador que en su momento fue parte de Deportivo Saprissa y que también llegó a la Liga Deportiva Alajuelense por pedido expreso del Machillo Ramírez, hoy afronta un nuevo reto que pocos imaginaban

Después de defender camisetas tan importantes como la de Saprissa y la de Alajuelense, y de contar con la confianza del Machillo Ramírez para reforzar a los manudos, el experimentado futbolista ha decidido unirse a un club que nadie tenía en el radar.

Nuevo destino luego de pasar por Saprissa y Alajuelense

A sus 42 años, Jhonny Acosta sigue demostrando su vigencia en el fútbol y fue anunciado como nuevo refuerzo de los Pitbulls, equipo que competirá esta temporada en la Segunda División.

El exmundialista de Rusia 2018 aportará su amplia experiencia y liderazgo a una plantilla que busca fortalecerse con jugadores de recorrido

El último club de Jhonny Acosta en la primera división fue Santa Ana, donde no pudieron cumplir el objetivo de mantener la categoría. Ahora, el experimentado defensor se suma a los Pitbulls.

Jhonny Acosta – Pitbulls

Su paso por el Deportivo Saprissa

Jhonny Acosta tuvo un paso por el Deportivo Saprissa, pero su etapa en el club llegó a su fin antes del Clausura 2021, cuando la institución decidió prescindir de sus servicios.

El propio defensor anunció su salida a través de sus redes sociales, marcando así el cierre de su ciclo con el conjunto morado. “Todo se dio rápido, tuve una reunión con don Víctor, me dijo que no me iban a renovar”, afirmó en ese momento.

Jhonny Acosta – Deportivo Saprissa

Machillo Ramírez lo pidió en Alajuelense

Mucho tiempo atrás, Jhonny Acosta llegó a Liga Deportiva Alajuelense por expreso pedido de Óscar “Machillo” Ramírez, quien lo conocía bien tras haberlo dirigido en Santos y confió en sus cualidades para reforzar la defensa manuda.

Jhonny Acosta – Alajuelense

Un nuevo desafío en los Pitbulls

Tras su paso por Santa Ana en la máxima categoría, donde no logró mantenerse en primera división, el experimentado defensor ahora buscará aportar su jerarquía en los Pitbulls.

El club, que recientemente fue noticia por la salida de Marcos Escoe rumbo al Saprissa, apuesta por su liderazgo para encarar la temporada en la Segunda División.