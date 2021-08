Keylor Navas es figura en la remontada del PSG

El Paris Saint Germain debutó hoy en la Ligue 1 de Francia, título que busca recuperar tras perderlo la temporada pasada ante Lille, pero a pesar de ganar 1-2, no la tuvo nada fácil ante el Troyes AC, incluso vino de atrás para llevarse el triunfo y el portero costarricense Keylor Navas fue una de las figuras de su equipo.

Navas fue titular en el duelo de hoy, debido a que el italiano Gianluigi Donnarumma acaba de unirse al PSG todavía no fue convocado, por lo que el tico no arriesgó su puesto y demostró que tiene la capacidad para seguir estando en el once, al realizar varias intervenciones que al final permitieron que su club ganara.

El partido

Troyes comenzó ganando en los primeros minutos del encuentro, al minuto 9, Dylan Chambost realizó un tiro de esquina desde la derecha, luego de un descuido en defensa le permitió a Oualid El Hajjam saltar cómodamente y con un certero cabezazo impactó el esférico que lo puso lejos del alcanza del costarricense.

Pero la ventaja tardó poco para los anfitriones, Achraf Hakimi demostró que ya es el dueño de la banda derecha, al minuto 18 tuvo una jugada de la marca de la casa, cuando recibió un balón en la entrada del área, ante la marca de un defensor y la salida del portero remató de derecha para superar al portero

Y la remontada se completó apenas dos minutos después, cuando Kylian Mpapé ganó línea de fondo, al no tener espacio realizó un centro en diagonal hacía atrás donde encontró al argentino Mauro Icardi, que con el borde externo del pie derecho remató y así anotó el 1-2 que fue definitivo.