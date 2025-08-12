Ganó cuatro títulos con Herediano, Jafet Soto lo limpió y ahora fichó por un equipo revelación de Europa.

Mientras el Club Sport Herediano va dando, de a poco, señales vitales en este ajetreado inicio de temporada —tras la victoria ante Alajuelense, Hernán Medford tendrá la labor de enderezar el rumbo con destino al tricampeonato—, la afición florense recibió una bonita noticia relacionada a un recordado ex futbolista de la institución.

¿Cuál es el campeón con Herediano que se va a Europa?

El periodista Kevin Jiménez dio a conocer en su programa, “Seguimos”, que el defensor mexicano José Miguel Basulto tiene todo arreglado para dar el salto al fútbol europeo tras desvincularse de Santos de Guápiles, club al cual la Fedefútbol le quitó la licencia para competir en la máxima categoría.

Basulto, de 33 años, jugará en Rangers FC de Andorra. El club viene dando de qué hablar en Europa por tener como propietario al mundialista con la Selección de México: Marco Fabián, quien también se desempeña como presidente y, según le afirmó al periodista David Faitelson en una entrevista reciente, no descarta volver a las canchas.

“Si mi equipo entra a Champions League, me voy a meter un ratito para cumplir el sueño”, prometió Fabián. En 2024, compró a Rangers junto a otros accionistas y, el cabo de seis meses, lograron el ascenso a la Primera División. La campaña pasada, finalizaron quintos, a 14 puntos del primer lugar.

Ahora, buscan dar el golpe para clasificar al principal torneo de la UEFA con la ayuda de un experimentado como Basulto, quien rechazó las ofertas que había recibido desde la Liga Expansión MX: lo buscaron Atlante, Morelia y Cancún FC.

El legado de Miguel Basulto en Herediano

En enero, los caminos de José Miguel Basulto y Herediano se separaron de forma definitiva tras llegar a un acuerdo de finiquito con la directiva que encabeza Jafet Soto. En esos casi cuatro años, el zaguero disputó 171 partidos, anotó 8 goles, dio 6 asistencias y fue clave en la conquista de dos campeonatos nacionales y dos Supercopas de Costa Rica.