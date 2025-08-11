Es tendencia:
Se van a España: dos joyas de Nicaragua consiguen dar el salto a Europa

El fútbol de Nicaragua ha recibido una gran noticia con dos joyas que ahora tendrán una oportunidad de oro en el Viejo Continente.

Por Marcial Martínez

El fútbol de Nicaragua sigue dando pasos importantes en su crecimiento y ahora celebra la oportunidad que dos de sus jóvenes promesas tendrán en España. Con talento y proyección, ambos jugadores buscarán demostrar su calidad en un reconocido club de Europa.

Las dos joyas de Nicaragua en Europa

Manuel Gutiérrez, de 21 años, y Roberto Zaldaña, de 17, dos volantes nicaragüenses con experiencia en procesos de selecciones menores de la Concacaf, se encuentran a prueba con el Málaga de España.

Ambos jugadores han despertado buenas sensaciones por su talento y proyección, lo que podría abrirles la puerta para continuar su formación y desarrollo en el fútbol europeo.

Manuel Gutiérrez y Roberto Zaldaña, las joyas de Nicaragua

Manuel Gutiérrez y Roberto Zaldaña arribaron este domingo a España para iniciar su prueba con el Málaga de la Segunda División. Durante su estancia, ambos jugadores serán evaluados en distintas categorías

Luego se determinará en cuál encajarían y si cuentan con el potencial necesario para ser contratados de cara a la próxima temporada.

A cumplir el sueño europeo representando a Nicaragua

Durante los próximos 10 días, Manuel Gutiérrez y Roberto Zaldaña tendrán la oportunidad de mostrarse en el Málaga, entrenando en distintas categorías según su nivel. Gutiérrez lo hará entre el Málaga C y el Málaga B, la antesala del primer equipo, mientras que Zaldaña trabajará con el Málaga C y el conjunto juvenil.

