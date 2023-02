La Federación Mexicana de Futbolfinalmente ha logrado encontrar entrenador, luego que hace unos meses se diera a conocer la destitución de Gerardo Martino y en pocas horas será anunciado el también argentino Diego Cocca, quien tendrá a cargo el proceso de cara a la siguiente Copa del Mundo.

La búsqueda del nuevo técnico se volvió un autentico calvario para la FMF, porque en un inicio tenía como prioridad al también argentino Marcelo Bielsa, pero este no contaba con la aprobación de todos los equipos y de último se le presentó una mejor oportunidad.

Cocca era un caso que parecía poco probable, era del gusto de la mayoría de clubes, pero acababa de llegar a Tigres, a pesar de eso, se hicieron las negociaciones con su entorno y llegaron a un acuerdo, aceptando así la propuesta a pesar de que estaba con el equipo felino.

Ante esto, la Junta Directiva de Tigres no se quedó callada y rápidamente realizó una conferencia de prensa para dar a conocer que Cocca ya no seguiría en la institución, aduciendo que no era sano mantenerlo y lo mejor era destituirlo, recalcando que nadie es más grande que el club.

Diego Cocca está a la espera de ser anunciado oficialmente por la Selección de México, para luego tomar el mando de cara a la Liga de Naciones de la Concacaf, Copa Oro, la Copa América y la Copa del Mundo del 2026.