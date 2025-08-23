Nueva joya para el Bolillo Gómez: tiene 18 años, juega en Europa y El Salvador se ilusiona con robárselo a Estados Unidos

El Salvador se ilusiona con robarle una nueva joya a Estados Unidos. Se trata de un joven prometedor que, solamente con 18 años, conquistó una de las ligas más competitivas de toda Europa. Su salto llega en un momento más que importante.

Sebastián Bussert apareció como una nueva opción para La Selecta. El defensor central destaca en Bayern Múnich por su orden y habilidad. Estadounidense por nacimiento, alemán de parte de su padre y salvadoreño gracias a su mamá.

Hernán Darío Gómez vigila de cerca a cada uno de sus legionarios, en especial a los más jóvenes. En su proyecto a largo plazo, serán ellos las figuras futuras de la Selección Nacional. Actualmente, está en la Bayern Academy 2025, en Múnich.

Bussert es diestro, mide 1.80 metros y tiene de ídolo a Franz Beckenbauer. Figura entre la plantilla de la página oficial del equipo muniqués. Categoría 2007, fichó con el 14 en sus espaldas y todavía no tiene definida su nacionalidad futbolística.

Sebastián Bussert, la joya que ilusiona a El Salvador desde Europa.

El Salvador quiere a Sebastián Bussert, la joya del Bayern Múnich que mira Bolillo

Sebastián Bussert sería una gran alternativa para El Salvador, que se encuentra en cercanías a la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Cada uno de los aficionados desean romper la racha negativa mayor a las cuatro décadas.

La Selecta está en el Grupo A de Concacaf. Buscará quedarse con el primer lugar que le otorgue la clasificación directa, para el que deberá superar a los difíciles Guatemala, Surinam y Panamá. Sumar puntos como locales les será elemental.

Tres ventanas de partidos dividen a los dirigidos por Hernán Darío Gómez de ese milagro deportivo que tanto esperan. En caso de quedar como escolta en esta división, podrá pelear por un lugar en el repechaje intercontinental de la FIFA.

Visitante vs. Guatemala, 4 de septiembre.

Local vs. Surinam, 8 de septiembre.

Local vs. Panamá, 10 de octubre.

Local vs. Guatemala, 14 de octubre.

Visitante vs. Surinam, 13 de noviembre.

Visitante vs. Panamá, 18 de noviembre.

