“Puede no aguantar”: Alajuelense recibe la advertencia desde México sobre Ronaldo Cisneros que alarma a Machillo Ramírez

Este viernes, la Liga Deportiva Alajuelense le dio la bienvenida al refuerzo que Óscar “Machillo” Ramírez necesitaba con urgencia para mantener vivo el sueño de conseguir la aparentemente embrujada estrella 31.

Se trata de Ronaldo Cisneros, centrodelantero que llega a Alajuela cedido por el Querétaro de la Liga MX: “Liga Deportiva Alajuelense informa que el delantero mexicano de 28 años Ronaldo Cisneros se unirá al club. El atacante firmó su vínculo con Alajuelense por el próximo año“, informó el club en sus canales oficiales.

Un peso difícil de sobrellevar

Cisneros deberá estar listo para debutar lo antes posible con el uniforme manudo y cargarse al hombro la responsabilidad de convertirse en la carta goleadora de un equipo que se encuentra inmerso en una sequía ofensiva preocupante.

Según la opinión del periodista mexicano Iván Ruiz, esta presión podría llegar a ser superior que la que el futbolista surgido de la cantera del Santos Laguna puede resistir. “Ronaldo necesita la confianza de entrenadores, minutos y retomar el olfato”, afirmó.

Ronaldo Cisneros ha jugado en Chivas, Santos Laguna y Atlanta United (Getty Images).

“Tiene capacidades, deben explotarlas, pero si le ponen cierta presión, más grande de lo que puede tener o aguantar, puede no soportar“, advirtió Ruiz, en un mensaje que se torna especialmente preocupante al considerar el presente de La Liga, donde los jugadores conviven día a día con unos niveles de presión que no se sienten ni en las más remotas profundidades de la Fosa de las Marianas.

“Yo creo que la liga tica es un gran reto y le dará minutos y armas. Cuando un jugador mexicano llega a un país de Centroamérica, tiene hambre de demostrar que no ha sido un fracaso y hay que entender eso”, agregó el mexicano sobre Cisneros.

¿Cómo juega Ronaldo Cisneros?

Sobre las características del flamante refuerzo rojinegro, Ruiz comnetó: “Va por dentro, pocas veces va por fuera, pero es fuerte en el mano a mano, puede llevarse a dos o tres con potencia, por el centro, no por los extremos”.

Por su parte, Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, aseguró que se trata de un goleador de raza. “Remata de zurda, de derecha, tiene un buen cabeceo, es un buen centro delantero”, manifestó.

