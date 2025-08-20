Lo celebra Luis Fernando Tena: Uno de los legionarios de Guatemala da el salto que tanto se esperaba

El delantero Arquímides Ordóñez ha comenzado con paso firme su nueva etapa en el fútbol de Estados Unidos, defendiendo la camiseta del Loudoun United en la USL Championship. El pasado fin de semana fue protagonista absoluto al marcar un doblete en la victoria 3-2 frente al Indy Eleven, confirmando que llega dispuesto a dejar huella en su nuevo club.

Ordóñez ingresó de cambio al minuto 59 y no tardó en hacer la diferencia. Apenas cuatro minutos después anotó el empate parcial y, en el minuto 86, volvió a hacerse presente para firmar la victoria de su equipo. Su actuación fue tan determinante que fue nombrado Jugador del Partido, un reconocimiento que reafirma su potencial.

La brillante jornada no terminó allí. El guatemalteco fue elegido como el Futbolista de la Jornada 24 de la USL, un premio que corona una semana redonda y que refuerza la confianza en un atacante que busca consolidarse en el fútbol internacional.

En lo colectivo, el triunfo también tuvo gran valor. Loudoun United cortó una racha negativa y volvió a meterse en la parte alta de la Conferencia del Este con 31 puntos, manteniéndose firme en la lucha por clasificar a los PlayOffs, uno de los grandes objetivos de la institución.

Arquimides Ordóñez ilusiona a Guatemala

El rendimiento de “Quimi” llega en un momento clave, pues faltan pocas semanas para que la Selección de Guatemala inicie la última fase de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Su nivel actual genera ilusión en la afición chapina, que lo visualiza como una de las figuras que pueden marcar diferencia en el camino hacia la Copa del Mundo.

Con apenas un puñado de minutos jugados en su nuevo club, Ordóñez ya empieza a consolidarse como un futbolista decisivo. Si mantiene esta regularidad, no solo será pieza clave en la USL, sino también un pilar fundamental para los sueños mundialistas de la Azul y Blanco.