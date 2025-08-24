La última decisión y la evaluación del Alverca FC de Vinicius Jr con Julián Martínez en Portugal que alegra a Honduras

El fichaje de Julián Martínez por Alverca FC de la Primeira Liga de Portugal fue uno de los grandes movimientos en este mercado de fichajes.

El defensor dejó las filas de Olimpia para unirse al equipo que tiene como dueño a la estrella del Real Madrid, Vinicius Jr.

Si bien el hondureño no pudo debutar en la jornada 1 por la falta del permiso de trabajo, esa situación por fortuna ya ha cambiado.

Julián Martínez convocado y podría hacer su debut

La buena noticia para Honduras llega cuándo se ha confirmado que Martínez ha entrado en la convocatoria para el próximo partido de Alverca FC.

Tal y como adelantó Fútbol Centroamérica tras su inscripción ya tuvo lugar ante la liga y de esta manera tiene todos los vistos buenos para poder debutar.

Es así como dependerá ahora del director técnico Custódio Castro si el defensor de 21 años podrá hacer su debut en el fútbol europeo.

Según lo que pudo averiguar el periodista Álvaro De La Rocha, es que la evaluación del cuerpo técnico lo tiene a Julián Martínez como lateral izquierdo.

Si bien el puesto original del defensor es como central, su velocidad y altura lo colocan como una posibilidad por las bandas.

De hecho ese puesto ya supo cubrirlo en Olimpia cuando Pedro Troglio era el director técnico del club.

Es así como solo quedará esperar que decide el DT y dónde Martínez se desempeñara durante esta temporada.

Alverca juega de visita este lunes 25 de agosto contra el CF Estrela da Amadora. El partido está programado para las 1:15 pm hora de Honduras.