“Hemos conversado”: el grande de Centroamérica que se ofreció para fichar al Choco Lozano

Antony Rubén Lozano tiene que definir su futuro en las próximas horas, o al menos hasta que se acabe el mercado en Europa que es el 31 de agosto.

El hondureño no la pasa nada bien en México con el Santos Laguna y se ha revelado que tiene ofertas para salir del país norteamericano.

¿Qué grande de Centroamérica quiere a Choco Lozano?

Se trata de Olimpia, el conjunto blanco es el equipo donde debutó Antony y se ha ofrecido como opción para que regrese a la Liga Nacional de Honduras.

Reinaldo Rueda fue el encargado de hablar del interés de equipos de Honduras y se ha dado a conocer que es el León el que más interés tiene y es lógico.

Rueda también confirmó que equipos de Europa han visualizado el fichaje del Choco, las propuestas llegan desde España, donde ven muy bueno el fútbol de Lozano.

“Con el Choco hemos conversado, está pasando un momento difícil. Desafortunadamente lo que se pensó con él al venir de España no se dio, no se dieron las condiciones. Llegó a un club que quizá no está en su mejor momento, cambió de entrenador, no ha tenido buen acompañamiento, una sola golondrina no hace verano. Además, quizá deba salir del club, de volver a Europa, en Honduras lo quieren, hemos conversado esa situación”, aseguró Rueda.

El seleccionador de Honduras quiere tener en optimo nivel a Lozano para las Eliminatorias de Concacaf.

“Ojalá que Antony tenga un mejor futuro para él y para la Selección. Estamos a contrarreloj, con las horas contadas, hemos tenido nueve transferencias, que es positivo, que sean bien recibidos, que puedan jugar rápido, han sido horas difíciles, intentando documentarnos con los temas médicos de cara a los juegos eliminatorios”.

Hay que recordar que el mercado de fichajes en Honduras cierra este jueves a las 11:59 de la noche, en Europa es hasta el 31 de agosto.

Choco Lozano ha jugado 30 partidos con el Santos Laguna y solo ha marcado cinco goles y repartido una asistencia, números pobres para lo que se espera de Antony.

Reinaldo Rueda ha confirmado su plática con Choco Lozano para volver a la Liga Nacional de Honduras. Foto: La Prensa.