Guatemala se ilusiona: DT de Montreal revela su plan para que Olger Escobar dé el gran salto en la MLS

Olger Escobar atraviesa un momento clave en su carrera, ya que no solo se prepara para defender los colores de la Selección de Guatemala en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, sino que también ha recibido un fuerte respaldo desde su club, el CF Montreal, tras su primera titularidad.

El rendimiento del volante de 19 años en la reciente victoria 3-2 ante Austin FC, volvió a confirmar por qué es considerado una de las joyas del fútbol guatemalteco. Más allá de los 64 minutos disputados y la asistencia que dejó, el juvenil mostró madurez en su juego, aportando dinámica en ataque y siendo un constante generador de peligro.

Marco Donadel, entrenador del equipo canadiense, externó que tiene planeado seguir dándole protagonismo a los juveniles como Escobar para que puedan consolidarse en la MLS, lo que representa una gran oportunidad para seguir creciendo como futbolista y dar un salto de calidad que a su vez beneficiaría a la Azul y Blanco.

El plan desde CF Montreal con Olger Escobar

Donadel se refirió al futuro de Olger Escobar, dejando claro que, pese a ciertos detalles defensivos a corregir propios de su juventud, confía plenamente en su talento. Según sus palabras, la idea es seguir dándole rodaje para que se afiance poco a poco en el equipo y logre crecer en la MLS.

Olger Escobar – CF Montreal

“Decidí jugar con Olger (como titular) esta mañana (sábado). Si le preguntas a los muchachos, toda la semana probé a tres o cuatro chicos. Tenía esa duda: Aleksandr (Guboglo) u Olger, dos jugadores jóvenes pero con diferentes características“, comentó Marco Donadel.

“Me decidí por Olger porque creo que lo merece, porque está lleno de talento y porque como equipo ahora estamos listos para ayudarnos entre nosotros y cubrir los errores: si bien Olger a veces no es perfecto defensivamente, puede darnos mucho más“, puntualizó.

Marco Donadel – CF Montreal

“No tenemos que olvidar de que a la cancha salen jugadores categoría 2007, 2008… esto no es la Next ‘Gen’, esto es la MLS. Los jugadores tienen que ser talentosos, como los que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos que tener mucha intensidad, mucha concentración durante 90 minutos y este es el proceso con nuestros jóvenes“, finalizó.

Olger Escobar, una promesa que ilusiona a Guatemala

El crecimiento de Olger Escobar no solo beneficia al CF Montreal, sino que también llena de esperanza a la afición guatemalteca. Cada minuto en cancha, cada asistencia y cada aporte ofensivo lo acercan más a consolidarse como un jugador importante tanto en su club como en la Selección.