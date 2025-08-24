Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

No es Marcelo Tulbovitz: el otro refuerzo que llegaría a Saprissa y ya fue campeón con Vladimir Quesada

Vladimir Quesada no toma descanso en esta nueva etapa como DT del Saprissa y pone otro nombre sobre la mesa de los refuerzos.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

No es Marcelo Tulbovitz: el otro refuerzo que llegaría a Saprissa y ya fue campeón con Vladimir Quesada
© SaprissaNo es Marcelo Tulbovitz: el otro refuerzo que llegaría a Saprissa y ya fue campeón con Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa vive horas de mucho movimiento tras la salida de Paulo Wanchope debido a los malos resultados y el anuncio del regreso de Vladimir Quesada al banquillo morado.

La noticia ha sacudido al entorno del club, que ve en Quesada una figura de experiencia y conocimiento de la institución para intentar enderezar el rumbo en un momento clave de la temporada.

Además de la confirmación de su regreso, ya empiezan a sonar nombres en el mercado como posibles refuerzos para fortalecer al equipo en esta nueva etapa. El primero en sumarse fue Marcelo Tulbovitz, especialista en la preparación física, y ahora se habla de que otro fichaje importante podría estar muy cerca de concretarse.

Publicidad
Vladimir Quesada tiene su primer refuerzo: salió campeón con Saprissa, ganó títulos en Sudamérica y Erick Lonnis lo trae de vuelta

ver también

Vladimir Quesada tiene su primer refuerzo: salió campeón con Saprissa, ganó títulos en Sudamérica y Erick Lonnis lo trae de vuelta

¿Cuál es el otro refuerzo que llegaría al Saprissa de Vladimir Quesada?

Se trata de Kliver Gómez, lateral que actualmente milita en Puntarenas FC a préstamo, el cual resaltó que que en enero debería regresar al Deportivo Saprissa para definir su futuro.

El jugador explicó que su vínculo con los porteños concluye al término del torneo, por lo que será el cuadro morado el encargado de decidir si continúa en Tibás o si se define un nuevo préstamo para la próxima temporada.

Publicidad

Cuando acabe el torneo, en enero, tengo que volver a Saprissa para conocer qué piensan ellos, si quieren que vuelva o qué piensan conmigo. Allí se tendrán que tomar decisiones, si me quieren ceder a otro equipo o qué se negocia”, aseveró Kliver Gómez.

Kliver Gómez:
Kliver Gómez – Deportivo Saprissa
Publicidad

Respaldo del cuerpo técnico y la comisión deportiva en Saprissa

Vladimir Quesada se refirió a las posibles incorporaciones y dejó claro que las decisiones se tomarán junto al cuerpo técnico y la comisión deportiva. Destacó la importancia del grupo de apoyo conformado por Erick Lonis, Enrique Rivers, Marco Herrera, Roy Myers y Víctor Umaña, a quienes calificó como piezas claves en el equipo.

Lo vamos a analizar con el resto del cuerpo técnico y la comisión deportiva. Tenemos un gran grupo de apoyo, encabezado por Erick Lonis, Enrique Rivers, Marco Herrera, Roy Myers y Víctor Umaña, y eso para mí es importantísimo“, comentó Vladimir Quesada.

Publicidad
Vladimir Quesada dejó de ser el DT de Saprissa pero consiguió algo que buscaba
Vladimir Quesada – Saprissa

Son personas con las que se puede hablar fácilmente y claramente de fútbol, que entienden en qué momentos debemos mejorar. Lo importante es que los muchachos estén bien y que, como grupo de apoyo, podamos brindar esa tranquilidad”, finalizó Quesada como DT del Saprissa.

Publicidad

Kliver Gómez ya sabe lo que es ganar con Saprissa bajo el mando de Vladimir Quesada

Kliver Gómez sabe muy bien lo que es levantar títulos con el Deportivo Saprissa, ya que bajo la dirección técnica de Vladimir Quesada formó parte de los planteles campeones del Apertura y Clausura 2023-24.

Estos logros marcaron una etapa histórica para el club, que logró coronarse en torneos consecutivos, consolidando su dominio en el fútbol costarricense y reforzando la experiencia del lateral dentro de un grupo ganador.

Publicidad
Saprissa confirma la contratación de Kliver Gómez | La Nación
Kliver Gómez – Deportivo Saprissa

El futuro de Kliver Gómez en Saprissa

Durante el ciclo de Vladimir Quesada, Kliver Gómez logró consolidarse como una pieza confiable en la defensa de Saprissa, sumando varios minutos y protagonismo en la titularidad.

Publicidad

Sin embargo, con la salida del técnico y la llegada de José Giacone, su panorama cambió drásticamente: pasó a tener muy poca participación y, al no contar con continuidad, optó por salir en busca de nuevas oportunidades.

Recordemos que Kliver Gómez tiene contrato vigente con el Deportivo Saprissa hasta junio del 2026, luego de haber firmado por tres años en 2023. Esto asegura que el lateral seguirá perteneciendo a la institución morada a mediano plazo, más allá de cualquier situación actual en el Puntarenas o de los préstamos que pueda concretar en el camino para sumar rodaje y continuidad.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
De crecer en dictadura y sufrir el secuestro de su padre a ganar una Libertadores y brillar en Saprissa
Deportivo Saprissa

De crecer en dictadura y sufrir el secuestro de su padre a ganar una Libertadores y brillar en Saprissa

¿Título del Saprissa a la altura del Boca-River en Madrid?
Costa Rica

¿Título del Saprissa a la altura del Boca-River en Madrid?

Jugó un Mundial con Costa Rica, pero se retiró sin avisar para dedicarse a la jardinería
Costa Rica

Jugó un Mundial con Costa Rica, pero se retiró sin avisar para dedicarse a la jardinería

Vladimir Quesada revela lo que nadie en Saprissa esperaba tras su regreso triunfal ante Sporting
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada revela lo que nadie en Saprissa esperaba tras su regreso triunfal ante Sporting

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo