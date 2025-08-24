No es Marcelo Tulbovitz: el otro refuerzo que llegaría a Saprissa y ya fue campeón con Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa vive horas de mucho movimiento tras la salida de Paulo Wanchope debido a los malos resultados y el anuncio del regreso de Vladimir Quesada al banquillo morado.

La noticia ha sacudido al entorno del club, que ve en Quesada una figura de experiencia y conocimiento de la institución para intentar enderezar el rumbo en un momento clave de la temporada.

Además de la confirmación de su regreso, ya empiezan a sonar nombres en el mercado como posibles refuerzos para fortalecer al equipo en esta nueva etapa. El primero en sumarse fue Marcelo Tulbovitz, especialista en la preparación física, y ahora se habla de que otro fichaje importante podría estar muy cerca de concretarse.

¿Cuál es el otro refuerzo que llegaría al Saprissa de Vladimir Quesada?

Se trata de Kliver Gómez, lateral que actualmente milita en Puntarenas FC a préstamo, el cual resaltó que que en enero debería regresar al Deportivo Saprissa para definir su futuro.

El jugador explicó que su vínculo con los porteños concluye al término del torneo, por lo que será el cuadro morado el encargado de decidir si continúa en Tibás o si se define un nuevo préstamo para la próxima temporada.

“Cuando acabe el torneo, en enero, tengo que volver a Saprissa para conocer qué piensan ellos, si quieren que vuelva o qué piensan conmigo. Allí se tendrán que tomar decisiones, si me quieren ceder a otro equipo o qué se negocia”, aseveró Kliver Gómez.

Kliver Gómez – Deportivo Saprissa

Respaldo del cuerpo técnico y la comisión deportiva en Saprissa

Vladimir Quesada se refirió a las posibles incorporaciones y dejó claro que las decisiones se tomarán junto al cuerpo técnico y la comisión deportiva. Destacó la importancia del grupo de apoyo conformado por Erick Lonis, Enrique Rivers, Marco Herrera, Roy Myers y Víctor Umaña, a quienes calificó como piezas claves en el equipo.

“Lo vamos a analizar con el resto del cuerpo técnico y la comisión deportiva. Tenemos un gran grupo de apoyo, encabezado por Erick Lonis, Enrique Rivers, Marco Herrera, Roy Myers y Víctor Umaña, y eso para mí es importantísimo“, comentó Vladimir Quesada.

Vladimir Quesada – Saprissa

“Son personas con las que se puede hablar fácilmente y claramente de fútbol, que entienden en qué momentos debemos mejorar. Lo importante es que los muchachos estén bien y que, como grupo de apoyo, podamos brindar esa tranquilidad”, finalizó Quesada como DT del Saprissa.

Kliver Gómez ya sabe lo que es ganar con Saprissa bajo el mando de Vladimir Quesada

Kliver Gómez sabe muy bien lo que es levantar títulos con el Deportivo Saprissa, ya que bajo la dirección técnica de Vladimir Quesada formó parte de los planteles campeones del Apertura y Clausura 2023-24.

Estos logros marcaron una etapa histórica para el club, que logró coronarse en torneos consecutivos, consolidando su dominio en el fútbol costarricense y reforzando la experiencia del lateral dentro de un grupo ganador.

Kliver Gómez – Deportivo Saprissa

El futuro de Kliver Gómez en Saprissa

Durante el ciclo de Vladimir Quesada, Kliver Gómez logró consolidarse como una pieza confiable en la defensa de Saprissa, sumando varios minutos y protagonismo en la titularidad.

Sin embargo, con la salida del técnico y la llegada de José Giacone, su panorama cambió drásticamente: pasó a tener muy poca participación y, al no contar con continuidad, optó por salir en busca de nuevas oportunidades.

Recordemos que Kliver Gómez tiene contrato vigente con el Deportivo Saprissa hasta junio del 2026, luego de haber firmado por tres años en 2023. Esto asegura que el lateral seguirá perteneciendo a la institución morada a mediano plazo, más allá de cualquier situación actual en el Puntarenas o de los préstamos que pueda concretar en el camino para sumar rodaje y continuidad.