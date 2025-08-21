Kendall Waston no duda y expone al culpable de la derrota de Saprissa ante CAI: “Tiene que meter los goles”

Kendall Waston mostró su frustración tras la derrota del Deportivo Saprissa frente a Independiente en la Copa Centroamericana, asegurando que el equipo dejó escapar un partido que tenía bajo control. Pero al mismo tiempo señalando al culpable de este doloroso resultado en Panamá.

La situación del Deportivo Saprissa comienza a encender las alarmas tras una nueva derrota que lo deja con tres partidos consecutivos sin triunfo, entre competencias locales e internacionales.

Kendall Waston contundente tras la derrota ante CAI por Copa Centroamericana

El defensor reconoció que la falta de definición fue determinante y dejó claro que las bajas no pueden servir de excusa, ya que todos los futbolistas tienen la responsabilidad de rendir al máximo.

“Obviamente estamos molestos por la derrota de esta noche y de la manera en cómo se pierde porque siento que teníamos el juego controlado, pero al final de eso no se trata de merecer, ni de controlar el juego, usted tiene que meter los goles para ganar cuando se generan las ocasiones“, afirmó Kendall Waston.

“Las bajas y lesiones no pueden ser una excusa. Todos somos importantes. Los jugadores que decida el profe saben que tienen que hacerlo de la mejor manera, así que al final es culpa de todos“, finalizó Kendall Waston.

Waston pide autocrítica y unión en Saprissa

Waston enfatizó que, más allá de la decepción por la derrota, lo más importante ahora es que el grupo asuma la responsabilidad colectiva y encuentre la forma de reaccionar.

Para el defensor, la autocrítica y el compromiso de cada jugador serán claves para que Saprissa se recupere y siga peleando con fuerza en la Copa Centroamericana.

Sobre este escenario, el equipo de Paulo Wanchope no solo evidencia problemas de definición, sino también una preocupante falta de claridad en la creación de jugadas ofensivas, lo que genera incertidumbre en torno a su rendimiento colectivo y obliga a buscar soluciones urgentes para revertir el momento.