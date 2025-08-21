Entre Keylor Navas, Casillas y Courtois: Gareth Bale eligió al mejor portero del Real Madrid

Gareth Bale es de esos nombres que, a pesar del paso del tiempo, se quedarán grabados en la memoria de los fanáticos del fútbol. Su carrera se apagó más rápido de lo que muchos esperaban, pero lo que hizo durante los nueve años que pasó en el Real Madrid fue suficiente para convertirse en una verdadera leyenda del club.

Este extremo zurdo era un verdadero fenómeno: rápido, fuerte, técnico y con un olfato de gol que pocos tenían. Además, se sacrificaba por el equipo, algo que se veía especialmente con la Selección de Gales. Con él en la cancha, el Real Madrid levantó cinco Champions League y un montón de otros títulos.

¿Eligió a Keylor Navas? El equipo ideal de Gareth Bale

En 2024, con los botines ya colgados desde hacía un año, Bale se animó al desafío de armar su equipo ideal. La consigna era elegir un arquero, un defensa, dos mediocampistas y un delantero.

Para el ex futbolista, que compartió vestuario con tantas estrellas del fútbol mundial, una de las decisiones más difíciles estaba en la portería, donde tuvo la suerte de jugar con tres titanes del Real Madrid: Iker Casillas, Keylor Navas y Thibaut Courtois.

Bale disputó 104 partidos junto Keylor Navas, con quien ganó la mayoría de sus trofeos. También compartió cancha en 57 ocasiones con el legendario Iker Casillas, así como lo hizo en otras 51 oportunidades con el actual portero belga de la Casa Blanca, Thibaut Courtois.

Pero a pesar de haber compartido menos tiempo con él, Bale no dudó ni un segundo en elegir a Courtois para ser el guardián de la portería en su equipo de ensueño. Además, seleccionó a Kyle Walker en la defensa, a Luka Modric y Kevin de Bruyne en el mediocampo y, para la delantera, al francés Kylian Mbappé.

“Si estoy retirado es por algo”

Está última elección generó la respuesta del entrevistador del medio Goal: “¿Mbappé? ¿Y qué hay de ti?”. “Yo estoy bien, si estoy retirado es por algo”, retrucó el surgido en el Southampton con una sonrisa.

Hoy en día, Gareth Bale se dedica a hacer lo que más le divierte: jugar al golf. El fútbol, el deporte que lo llevó a la cima, es ahora solo un recuerdo. Pero eso no es un problema para el galés, porque sabe que su legado en el Real Madrid y en su Selección Nacional ya está asegurado.

