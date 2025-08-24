Es tendencia:
Todo Saprissa consternado: filtran interna por la que Tuma Martínez habría dejado el primer equipo antes que Wanchope

El último ciclo de Paulo Wanchope como DT del Saprissa no terminó de gran manera más allá de los resultados en la cancha.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Las últimas semanas en el Deportivo Saprissa habrían estado marcadas por un clima interno complicado. Más allá de los resultados deportivos, trascendió que en el camerino morado se habrían presentado diferencias entre Paulo Wanchope y su ahora ex asistente, Gilberto “Tuma” Martínez.

De acuerdo con una publicación de La Voz Saprissista, Martínez habría tenido roces con Wanchope, los cuales afectaron el vínculo laboral entre ambos y terminaron apartándolo al ex central del banquillo en los últimos partidos.

Tensiones internas habrían provocado la salida del Tuma Martínez de Saprissa

Estas tensiones internas terminaron por marginarlo del cuerpo técnico en momentos claves de la temporada. Según el mismo medio, “Tuma” Martínez, actualmente vinculado a las ligas menores de Saprissa, incluso en ese espacio habría tenido roces con otros jugadores.

Qué pasó con Gilberto 'Tuma' Martínez en Saprissa? Esto es lo que se sabe | La Nación
Tuma Martínez – Deportivo Saprissa

La Voz Saprissista señaló que, pese a este panorama, Martínez en algún momento podría ser tomado en cuenta nuevamente para ayudar al primer equipo, que ahora dirige Vladimir Quesada y tuvo un arranque demoledor sin “Chope” al golear 4-0 a Sporting.

Wanchope: “Cuando el Saprissismo está unido es muy fuerte” - Deportivo Saprissa
Paulo Wanchope – Deportivo Saprissa

Erick Lonnis confirma la continuidad de Tuma Martínez

Erick Lonnis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, confirmó tras el partido con Sporting que “Tuma” Martínez se mantendrá en la liga menor. “Un puesto que es ideal para él: hay que verlo trabajando la línea defensiva, la intensidad, la pasión, el conocimiento sobre cómo perfilarse, sobre cuándo agrandar, cuándo achicar, sobre no regalarse, sobre dar la pierna débil… son detalles que al futbolista nuestro le faltan. Él se va a mantener”.

