“Ni a los talones”: David Faitelson mete a Keylor Navas en una dura sentencia que desata la polémica en México

La Liga MX se ha convertido en un imán para futbolistas que alguna vez brillaron en la élite del fútbol mundial. Nombres como Sergio Ramos y James Rodríguez ya están consolidados en el campeonato mexicano, mientras que Keylor Navas y Aaron Ramsey se sumaron en este mercado como fichajes, desatando una auténtica locura entre los aficionados de los Pumas.

En ese contexto, el Club América no quiso quedarse atrás y el viernes por la noche recibió a su nuevo fichaje estelar: Allan Saint-Maximin, mediocampista francés con pasado en el Newcastle que, tras su paso por Arabia Saudita, eligió a México como su próximo destino futbolístico.

Recibimiento de lujo para un refuerzo estelar

Una multitud de seguidores del América se congregó en el aeropuerto para recibir al jugador nacido en la comuna parisina de Châtenay-Malabry, quien también ha jugado en el Monaco, Fenerbahce y OGC Nice.

A pesar del tumulto, Saint-Maximin se mostró sonriente, salió a saludar e incluso se animó a hablar en español: “Feliz de estar en México, muchas gracias afición por este recibimiento”, expresó el francés, que llega a Las Águilas con 28 años.

“Ni siquiera le llega a los talones a Keylor Navas”

Sin embargo, para algunos la recepción fue desproporcionada. Uno de los más críticos fue el periodista David Faitelson, quien cuestionó el entusiasmo de los hinchas azulcremas, asegurando que Saint-Maximin no tiene el peso internacional de otras figuras que han llegado recientemente a la Liga MX.

En su cuenta de X (antes Twitter), Faitelson escribió: “Exagerado el recibimiento del nuevo refuerzo del América: ¡Es Allan Saint-Maximin! No es ni Mbappé ni Dembélé. Bueno, ni siquiera le llega a los talones a Sergio Ramos, a James Rodríguez, a Keylor Navas o a Aaron Ramsey…”.

La polémica sentencia, en la que el periodista incluyó al portero costarricense como referencia de verdadera grandeza internacional, generó una catarata de respuestas.

“¿Qué te importa cómo lo reciben?”, “Pinche panzón, tú qué sabes de jugadores”, “Los cuatro que mencionas llegan de 40 años… el francés tiene 28… entiende el tema de la edad”, o “Todo te molesta, no fueron con tu dinero, deja a la gente ser feliz, amargado”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.