“Ni nos voltean a ver”: Piojo Herrera revela la verdad que nadie quiere admitir y genera una gran polémica

El entrenador Miguel Herrera volvió a encender el debate futbolístico en México y América Latina con unas declaraciones directas sobre la supuesta rivalidad entre la Selección Mexicana y la de Argentina. En una entrevista reciente, el estratega no se guardó nada y puso en perspectiva lo que, según él, es una percepción equivocada que existe en el fútbol azteca.

¿Qué dijo Piojo Herrera sobre la rivalidad entre México y Argentina?

El entrenador de la Selección de Costa Rica explicó que esta rivalidad es más una construcción emocional por parte de México que un enfrentamiento de igual a igual para los argentinos. “Los mexicanos hemos hecho crecer la rivalidad porque queremos ganarle a Argentina porque son una potencia mundial”, afirmó, dejando claro que el impulso viene principalmente desde el lado tricolor.

El técnico añadió que cuando México se enfrenta a la Albiceleste, el nivel de juego suele elevarse. “Los mexicanos, cuando los enfrentamos, jugamos mejor, hacemos mejor las cosas, pero es una rivalidad para México. En Argentina ni nos voltean a ver”, señaló, evidenciando que para el actual campeón del mundo, el interés está en otros rivales históricos.

Publicidad

Publicidad

En su análisis, Herrera apuntó que los verdaderos objetivos de Argentina están en selecciones que históricamente han disputado instancias decisivas de Mundiales: “En Argentina están buscando ganarle a Brasil, Alemania, España, a selecciones de su nivel”, aseguró, marcando la diferencia en las prioridades competitivas de ambos países.

Publicidad

El “Piojo” también recordó que México todavía no ha alcanzado hitos como llegar a una semifinal de Copa del Mundo, lo que para él es clave para hablar de una rivalidad genuina. “Argentina está viendo para arriba, a otros niveles, y nosotros estamos buscando abajo. Ni siquiera hemos llegado a una semifinal. Le vamos a competir a cualquier equipo, pero eso no es una rivalidad”, enfatizó.

Publicidad

ver también Piojo Herrera se anima a decir lo que todos en Costa Rica prefieren ocultar sobre los duelos ante Panamá: “Hace rato que no…”

Sus palabras han generado una ola de reacciones, tanto de aficionados que coinciden con su diagnóstico como de quienes consideran que menosprecia el potencial del fútbol mexicano. Lo cierto es que Herrera ha puesto sobre la mesa un tema incómodo que pocos se atreven a decir en voz alta, y que seguramente seguirá encendiendo el debate en la previa de cada México vs. Argentina.