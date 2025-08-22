Es tendencia:
“Confirmado”: Saprissa prepara la llegada del refuerzo más necesario en un momento crítico y así lo anunciaron

Mientras el equipo atraviesa su crisis más severa, se confirmó ahora la llegada que podría salvar a los morados.

Por Gustavo Pando

Saprissa necesita refuerzos de todo tipo y llegarían a fin de mes.

En lo que va del semestre, el Deportivo Saprissa no ha logrado aún encontrar el funcionamiento que todos esperan de uno de los equipos más fuertes de Centroamérica. Ni en el Apertura 2025 de la Liga Promérica ni en la Copa Centroamericana el equipo de Paulo Wanchope consiguió afianzarse y mucho menos cosechó buenos resultados.

De hecho, los morados vienen de perder con Cartaginés y de empatar ante Liberia por el torneo local y de caer ante Independiente a nivel Concacaf. Todo eso en la previa de una semana crucial que empieza este sábado vs. Sporting, sigue el martes ante Motagua y culmina el sábado 30 frente a Alajuelense, nada menos.

Erick Lonnis pone en jaque el futuro de Wanchope con un mensaje que sacude el camerino de Saprissa: “Hay que tomar decisiones”

A esto, además, hay que sumarle la crisis económica que atraviesa la institución, algo que salió a la luz durante los últimos días tras confirmarse deudas millonarias y pasivos alarmantes que forzaron incluso a Juan Carlos Rojas a irrumpir en la escena. Pero ahora, al menos, se confirmó un refuerzo esperado y necesario…

La llegada que Saprissa más necesita en un momento crítico

Este jueves, en Tigo Sports, el periodista José Alberto Montenegro aseguró que “un grupo estadounidense podría inyectar capital en Saprissa” e incluso fue más allá al asegurar que llegarán al país a final de mes.

“Se nos ha confirmado que estará de visita un grupo importante estadounidense que podría participar en el paquete accionario del Saprissa, para a inyectar capital. Sabemos de primera mano que podría entrar”, explicó Montenegro.

“Hay reuniones preliminares, se conoce poco, pero podrían asumir una porción importante del paquete accionario. Y si bien todo esto es muy preliminar, hay una quietud en la parte financiera del club”, explicó el periodista.

Rolando Fonseca le da un filoso consejo a Wanchope para evitar el despido en Saprissa: “Con Vladimir ganaban”

A esto se le suma que el 31 de agosto Gustavo Chinchilla dejará su cargo como Gerente General, por lo que también es un puesto a reemplazar, y en esa ecuación habrá que prestarle especial atención a este nuevo desembarco estadounidense a suelo tico.

