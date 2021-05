Rubio Rubín desmiente a Amarini Villatoro: "Todavía no tomé una decisión"

A finales de abril, Amarini Villatoro le confirmó a la prensa que la plática con Rubio Rubín había dado buenos resultados. El entrenador de Guatemala afirmó que el delantero del Real Salt Lake iba a representar a la selección chapina y comenzaría los trámites para obtener el pasaporte. La idea del estratega es poder contar con el atacante para las dos fechas que restan de la primera ronda de las Eliminatorias Concacaf.

Lamentablente, el nacido en Estados Unidos dio una entrevista The RSL Show y desmintió los dichos del DT. Aclaró que si está tramitando los papeles para poder representar al combinado nacional guatemalteco, pero todavía no definió a que país representará. Sigue analizando la propuesta que tiene de la nación centroamericana.

“La semana pasada tuve una cita con el profe -Amarini Villatoro- y su asistente. Vinieron a Estados Unidos a hablar un poco. Conversamos en el tema de que vamos a hacer el trámite para sacar mi pasaporte y al mismo tiempo el plan es que en junio, si Dios quiere, viajar a Guatemala para saber cómo se maneja todo con la Selección”, comentó Rubio Rubín.

Luego, agregó aclarando lo que aceptó: “No he tomado la decisión, todo lo que ha salido es puro. No digo que humo, porque sí he hablado con el profe, le dado el sí para ir y ver cómo están las instalaciones, cómo esta todo en el tema de la Selección, cómo se maneja, cómo es el equipo”.

Y finalizó: “Esto no solo es de poder jugar con Guatemala, esto tarda tiempo, sacar el trámite, el pasaporte, ver si se puede porque he jugado con Estados Unidos. Sí estoy viendo más a Guatemala porque hay una oportunidad ahí, pero como le dije al profe, ahorita estoy enfocado en Real Salt Lake y no quiero que nada me saque de lo que estoy viviendo”.