Sanción de la Concacaf: Alianza recibe la notificación más temida por lo sucedido en Guatemala

Alianza FC recibió la más temida de las notificaciones por parte de la Concacaf. Los desmanes en su último partido no pasaron desapercibidos, por lo que dicha medida estaba entre las posibilidades. Deberá asumir las consecuencias de todo.

El empate 0-0 con Antigua GFC dejó mucho más que la desilusión en los hinchas visitantes. Aunque cuenta con un partido menos, el hecho de que el equipo tenga solamente un punto en Copa Centroamericana también desmotivó a la plantilla.

Los Albos se ubican en el cuarto lugar del Grupo A. Están delante de Managua, pero detrás de Alajuelense, Plaza Amador y Los Coloniales. Aún le faltan tres encuentros de esta fase inicial, pero siempre conviene sumar y no alejarse.

También hubo escándalo fuera del Estadio Pensativo, donde algunos fanáticos no tardaron en perder la cordura y vandalizaron múltiples elementos. Se hará justicia, por eso es que la Confederación ya envió este respectivo mensaje a El Salvador.

Alianza recibió contundente notificación de la Concacaf: se acerca a una dura sanción

Alianza FC deberá cuidarse y regular el temperamento de su fanaticada. Antes y después del encuentro con Antigua, hubo desmanes en los alrededores al recinto que albergó la disputa. Luego de los mismos, llegó la represalia correspondiente.

Después de los incidentes sucedidos el pasado 5 de agosto durante el duelo con Antigua GFC, correspondiente a la Copa Centroamericana 2025, el organismo no dudó en enviarle una dura advertencia oficial al equipo que ofició de visitante.

Imágenes del desastre entre Alianza FC y Antigua GFC en Guatemala (Rodrigo Velis).

El informe fue sumamente contundente. Un grupo de aficionados, identificados ellos como la Barra Brava 96, estuvo involucrado en actos de vandalismo. No solo dañaron muros y monumentos de la ciudad, sino que dejaron algunos grafitis.

El Artículo 37 del Código Disciplinario de Concacaf deriva la responsabilidad a los clubes por los actos de inconducta de sus hinchas. Esto corre incluso cuando los mismos son fuera del estadio. Advierte sanciones deportivas y económicas.

