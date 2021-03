Campeón del mundo resalta el error del Real Madrid al dejar ir a Keylor Navas

Siguen las repercusiones por el excelente rendimiento de Keylor Navas en el partido por los octavos de final de la Champions League contra el Barcelona. Además de taparle un penal a Lionel Messi, el guardameta también se quedó con varios remates de los otros atacantes del conjunto Culé. Fue la gran figura en el 1-1 de la vuelta en el Parque de los Príncipes y así lo destacó Frank Leboeuf.

El campeón del mundo con Francia en el Mundial de 1998, opinó sobre el portero costarricense y aseguró que en Real Madrid se están arrepintiendo por dejar ir a uno de los mejores porteros del mundo. El ex-defensa no jugó en el PSG, pero si mantiene un gran cariño con el conjunto parisino.

''Keylor Navas es extraordinario. En el Real Madrid deben estar locos por deshacerse de él", declaró Leboeuf en una entrevista con el Diario AS. El francés no puede creer que los Merengues hayan preferido a Thibaut Courtois antes que al centroamericano que no para de destacarse en el PSG.

���� Frank Lebouef, campeón del mundo en Francia 1998, y su consideración por la salida de Keylor Navas del Real Madrid:



���� pic.twitter.com/ypAt6T5LtP — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) March 14, 2021

Luego, el ex-futbolista destacó que su mayor temor es que el tico se vuelva lesionar, algo que ya pasó en este temporada, y se pierda algún partido importante con el equipo de la capital francesa: "Solo tengo un miedo: que algún día se lesione, porque el Paris Saint Germain sin Navas es totalmente diferente".

Hay que destacar que el PSG sin Keylor en el campo de juego obtuvo 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Números que demuestran la gran importancia que tiene el guardameta cada vez que va desde el arranque. Por algo Mauricio Pochettino decidió esperarlo hasta último momento para poder tener a su arquero por Champions.