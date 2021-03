Sergio Ramos contó que celebró por la clasificación del PSG por Keylor Navas

La eliminación del Barcelona contra el PSG generó el festejó de varios madridistas. Entre ellos estaba Sergio Ramos, el histórico jugador del Real Madrid, que en una charla con el streamer Ibai Llanos habló sobre el partido que protagonizó el equipo de Keylor Navas. El defensor intentó no mofarse de su clásico rival y resaltó que su felicidad también estuvo por su amigo costarricense, que fue la gran figura del encuentro atajándole un penal a Lionel Messi y varios remates a Dembelé.

“El PSG es un equipo que me incumbe menos porque quitando Champions, no compite en LaLiga o en Copa del Rey como el Barça, todos sabemos que durante estos últimos años el rival a vencer es el F.C Barcelona por lo tanto es normal que tenga un poco más de rencilla con ellos en el PSG”, empezó explicando el español.

Y luego resaltó la presencia de su amigo centroamericano: “En el PSG tengo a Keylor Navas quien siempre ha sido muy buen amigo mío, tengo otros compañeros que nos llevamos bien, les deseo lo mejor, se junta el hambre con las ganas de comer, que está Keylor Navas en el PSG y que el Barça puede caer eliminado”.

Para finalizar, Ramos contó por qué prefiere ser precavido y no se burla de lo que le sucedió al conjunto catalán: “No puedo no esconder cuando veo caer a un rival directo que más adelante te puedo complicar las cosas. No me gusta reírme porque la semana que viene nos puede pasar lo mismo”.

Ya hace un par de años que no comparten equipo, pero el defensa español no se olvida de su ex-compañero y siempre tiene lindas palabras para referise a él. La amistad que forjaron perdura con el pasar del tiempo y podrían reencontrarse en el futuro cercano si es que Sergio decide dejar el Real Madrid para pasar al PSG.