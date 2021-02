Oscar Cerén buscará ganarse un puesto en Alianza

Oscar Cerén oficialmente es nuevo jugador de Alianza luego que fuera presentado con el equipo, confirmando su regreso para el Torneo Clausura 2021 de la Liga Pepsi de El Salvador, pero ahora tendrá la complicada tarea de ponerse en ritmo futbolístico y en forma física, para tener la oportunidad de ganarse un puesto en el once titular.

“Estoy contento de regresar a casa, estoy con la mentalidad de hacer las cosas de la mejor manera, así como ya lo hice en su momento. Ahora me toca trabajar duro para tener una oportunidad de estar en el terreno de juego, siempre a entregarme como siempre lo he hecho y esta vez no será la excepción”, dijo Cerén.

“Me va a tocar trabajar duro, como ya lo dije para poderme ganar un puesto en el equipo y será decisión del entrenador cuando el me requiera. Hay muy buenos jugadores en el club y están en su mejor momento, se que hay un buen compañerismo y en su momento cuando me den la oportunidad espero aprovecharla”, agregó.

Acerca del tiempo que estuvo sin equipo y cómo estuvo trabajando afirmó: “Este tiempo que estuve sin equipo me sirvió para recuperarme totalmente y no he estado inactivo en estos meses, he estado trabajando y en la parte aeróbica me siento muy bien, por lo que no será mucho lo que tenga que hacer".

Cerén se fue de Alianza el año pasado en busca de una opción de jugar en Europa, específicamente en España, pero no llegó a un acuerdo con los equipos que se interesaron en él. El atacante regresa al equipo, club donde ya ganó tres títulos (Apertura 2017, Clausura 2018 y Apertura 2019).